Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην αναμέτρηση της πρωταθλήτριας με τον ΠΑΟΚ, στα στοιχεία που θα την κρίνουν και γράφει για την... ερυθρόλευκη αναβολή.

Τα κρίσιμα παιχνίδια για το πρωτάθλημα και γενικά για τις εγχώριες διοργανώσεις έχουν ξεκινήσει για την ΑΕΚ ακριβώς μία εβδομάδα πίσω, όταν είχαμε την επανέναρξη της Superleague και την πρωταθλήτρια να φιλοξενείται από την Καλαμάτα, στο γήπεδο της Νεάπολης. Γνωρίζαμε πως ακολουθεί το σημαντικό ματς με τον ΠΑΟΚ, για την επόμενη αγωνιστική εκείνης με αντίπαλο την ομάδα της Μεσσηνίας, αλλά το εμπεδώσαμε με την άνευ προηγουμένου και απόλυτα αδικαιολόγητη αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς! Θυμίζω ότι ο Σέρβος τεχνικός δεν θα βρίσκεται αύριο στον κιτρινόμαυρο πάγκο γιατί ο τέταρτος (άσχετος και επικίνδυνος διαιτητής Ντάουλας, ή κάπως έτσι) υπέδειξε στον Ματσούκα να τον αποβάλει νταηλίκι και δίχως να δικαιολογείται η απόφασή του όπως αποδείχθηκε. Στο Ελλαδιστάν (και ποδοσφαιρικά) βέβαια δεν δόθηκε η δυνατότητα επανεξέτασης της συγκεκριμένης απαράδεκτης και εντελώς αδικαιολόγητης απόφασης παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ το αξίωσε: προφανώς και δεν περιμέναμε τίποτα άλλο για τον κόουτς του Δικέφαλου και το αίτημα του club και αυτό είναι το χειρότερο... Πάμε όμως να εστιάσουμε στο ματς της Κυριακής μιας και άκρη με δαύτους δεν βγαίνει!

Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη σημαντική για την πρωταθλήτρια στη σεζόν που τρέχει για τη Superleague και προφανώς απαιτείται να κατακτηθεί η νίκη και να αποδειχθεί και φέτος ότι η ΑΕΚ θα είναι για μία ακόμη σεζόν, 5η διαδοχική, η ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο με αξιώσεις. Σκοπός και βασικός στόχος άλλωστε είναι η διατήρηση των κεκτημένων, η κατάκτηση δεύτερου σερί τίτλου (και τρίτου στην 5ετια), για να κάνει πράξη την επιθυμία της αυτή η Ένωση θα πρέπει να κερδίσει την ομάδα της Τούμπας. Διαφορετικά και με το πρόγραμμα που έχει ο Δικέφαλος έως και τον Ιανουάριο, αλλά μη πάμε τόσο μακριά, τώρα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, μπορεί όπως έχω γράψει ξανά να μείνει εκτός βασικού στόχου πριν καν φύγει το 2026: γεγονός το οποίο θα συνιστά μεγάλη αποτυχία σε μια σεζόν που η ομάδα του Νίκολιτς ήταν πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ετοιμότητας. Όλα πρέπει να τα αναφέρουμε και να τα αναδεικνύουμε διαφορετικά δεν έχει νόημα αν είναι να ωραιοποιείται η όποια κατάσταση...

Το πρώτο σπουδαίο παιχνίδι αυτής της περιόδου που μπορεί να απογειώσει την πρωταθλήτρια, αλλά και να τη τελειώσει ανάλογα τα αποτελέσματα, είναι το αυριανό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και για να το κερδίσει η ΑΕΚ απαιτούνται δυο πράγματα που συνήθως συναντάμε πάντα σε τέτοια ματς: η ...λάβα της Νέας Φιλαδέλφειας η οποία καταπίνει τους αντιπάλους όπως έχουμε εμπεδώσει και ειδικά φέτος, να σας θυμίσω ότι χάρη στο γήπεδο που... έβραζε πέρυσι η Ένωση στα play off στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκανε πάρτι. Το δεύτερο που είναι πιο σημαντικό για μένα είναι: η... λύσσα των πρωταθλητών για την κατάκτηση της νίκης, η οποία θα δώσει στους κιτρινόμαυρους ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, προκειμένου όχι μόνο να είναι ζωντανοί στη διεκδίκηση της κορυφής, αλλά εφόσον βγάλουν με επιτυχία το απαιτητικό πρόγραμμα που αναλύσαμε παραπάνω, να τους κάνει και σούπερ φαβορί, ίσως μαζί με τον Παναθηναϊκό που ηγείται της βαθμολογίας!

Ο αντίπαλος μόνο εύκολο θύμα, ή... λεία δεν μπορεί να λογίζεται: η ομάδα του Λίσι έρχεται να παίξει τελικό πρωταθλήματος, αγώνα απόλυτης επιβίωσης, θα κάνει τα πάντα για να μη χάσει στην Νέα Φιλαδέλφεια, ακριβώς όπως το έκανε και στο Φάληρο, λογικά και απόλυτα δικαιολογημένα: θα παλέψει μέχρι εσχάτων για να βγει ωφελημένος, αντίστοιχη πρέπει να είναι και η λογική, η προσέγγιση και η νοοτροπία, των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς! Το μάτι πρέπει να γυαλίζει, κάθε πρώτη, δεύτερη και τρίτη μπάλα πρέπει να διεκδικείται σαν από αυτή να κρίνεται η νίκη, λες και πρόκειται για τη τελευταία του αγώνα. Αυτά τα ματς με αυτό το τρόπο επιβάλλεται να τα παίξεις, όπως ακριβώς το κάνει ο αντίπαλος, διαφορετικά δεν έχεις τύχη και ειδικά με ομάδα όπως την Κυριακή ο ΠΑΟΚ, που παίζει επαναλαμβάνω την ύπαρξή του στο πρωτάθλημα σύμφωνα και με τους ίδιους! Αλλά και για την Ένωση ισχύει αυτό μιας και αν χάσει, ή δεν κερδίσει τέλος πάντων, αλλά την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός περάσει από το Περιστέρι με τον Ατρόμητο (που μοιάζει το πιθανότερο να συμβεί), η διαφορά θα πάει στο -9, ή -10 για την ομάδα του Νίκολιτς που απλά θα έχει παιχνίδι λιγότερο...

Για το τέλος επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο απόλυτα αναμενόμενο, δικαιολογημένο και σωστό αίτημα αναβολής του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 05/12 (και το οποίο σύμφωνα με την προκήρυξη θα γίνει λογικά στις 23/12), κυρίως για να αναδείξω την αστειότητα ορισμένων σε τούτο το τόπο... Πέρυσι σε ερυθρόλευκα blog και Μέσα, έγραφαν και ανέλυαν τον δήθεν φόβο του Δικέφαλου για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, στην πρεμιέρα τότε των play off (διπλό η ΑΕΚ και τέλος το πρωτάθλημα), σημείωναν ότι θα ζητήσει να πάρει δεδομένα αναβολή και χλεύαζαν την έπειτα πρωταθλήτρια! Η ομάδα του Νίκολιτς εννοείται πως δεν πήρε αναβολή, δεν το σκέφτηκαν καν σαν ενδεχόμενο στον Δικέφαλο, γενικά δεν έκαναν ΠΟΤΕ πέρυσι χρήση του δικαιώματος αναβολής διότι δεν το θέλει καθόλου ο Σέρβος τεχνικός και δεν θα αξιοποιούσε το δικαίωμα και φέτος με τον Ατρόμητο αν δεν έπρεπε να παίξει σε 6 μέρες τρία ματς εκ των οποίων δυο στην Αγγλία! Σήμερα φυσικά δεν γίνεται καλά-καλά καν αναφορά στα ερυθρόλευκα Μέσα για την (επαναλαμβάνω) σωστή απόφαση για την ομάδα του Φαλήρου να κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής: διάολε καλύτερα να μασάς παρά να... μιλάς και να γράφεις αφού στο τέλος γελοιοποιείσαι!