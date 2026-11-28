Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta περί Ολυμπιακού, για Μίλαν, Πιρόλα, αλλά και Νίκολας Ντομίνγκες!

Ένα όνομα που το έχουμε ξανακούσει για τον Ολυμπιακό φαίνεται ότι μπορεί να απασχολήσει το μεταγραφικό ρεπορτάζ των «ερυθρόλευκων» ενόψει Γενάρη. Ο λόγος για τον Νίκολας Ντομίνγκες!

Ο κεντρικός χαφ της Νότιγχαμ είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πατρίδα του όχι απλά στα ραντάρ του Ολυμπιακού, αλλά στη short list ως μία σοβαρή επιλογή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του. Με τον χρόνο συμμετοχής του τη φετινή σεζόν στην ομάδα του να διευκολύνει την κατάσταση: ο 28χρονος άσος έχει παίξει στην Πρέμιερ Λιγκ μόλις ένα ματς βασικός κι ένα αλλαγή. Είναι σαφές ότι ο νέος προπονητής της Φόρεστ, ο Γκλάσνερ, δεν τον έχει στις κύριες επιλογές του. Δεν έχει βοηθήσει κι ένας τραυματισμός του στον μηρό, που τον έχει αφήσει εκτός δράσης όλο τον Νοέμβριο (και θα τον αφήσει και όλο τον Δεκέμβριο), όμως ούτως η, άλλως και προηγουμένως στον πάγκο ήταν.

Ο Γκλάσνερ είναι ο πρώτος προπονητής του Ντομίνγκες (1μ78) τόσο στην Μπολόνια, όσο και στη Νότιγχαμ που δεν τον έχει στις αρχικές επιλογές του , από τον Ιανουάριο του 2020 που ο Αργεντίνος άσος έχει έρθει στην Ευρώπη προερχόμενος από τη Βέλεζ. Στον ιταλικό σύλλογο είχε 112 επίσημα παιχνίδια στα πόδια του (με πέντε γκολ κι έξι ασίστ), ενώ στον αγγλικό μέχρι στιγμής καταγράφει παρουσία σε επίσης άλλα 112 παιχνίδια (με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ).

Κλασικός κεντρικός χαφ, έφτασε να παίξει 11 φορές στην Εθνική Αργεντινής από το 2019 έως το 2021. Η Μπολόνια είχε πληρώσει 11 εκ. Ευρώ για να τον αγοράσει από τη Βέλεζ, με τη Νότιγχαμ να δίνει 6.650.000 για να τον πάρει αυτή τέλος καλοκαιριού του 2023. Το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι του 2028 κι η χρηματιστηριακή αξία του είναι 13 εκ. Ευρώ. Πλεονέκτημα το ιταλικό διαβατήριο. Αν και ίσως είναι καλύτερο διαβατήριο η επιτυχία που έχει μέχρι τώρα στον φετινό Ολυμπιακό ένας άλλος παίκτης που ήρθε από τη Νότιγχαμ, ο Ζότα!

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ντομίνγκες, που αναμένεται να επιστρέψει στην δράση αμέσως μετά τις γιορτές, ψάχνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ως βασικός σε αυτή την καμπή της καριέρας του, με τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται να προσβλέπει στις ικανότητες του και να βλέπει με καλό μάτι την περίπτωση απόκτησης του, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να έχει προκύψει προχωρημένη διαπραγμάτευση.

Να υπενθυμίσουμε ότι το όνομα του Ντομίνγκες έχει ξανακουστεί επανειλημμένως στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τον Αργεντίνο όμως να μην φαίνονταν να είχε τη διάθεση να φύγει από την Πρέμιερ Λιγκ παίζοντας βασικός. Ο παίκτης ήταν και στο στόχαστρο της Ρίβερ Πλέϊτ.

Άσχετο:

Μην υποτιμάμε την πληροφορία από την Ιταλία περί ενδιαφέροντος της Λάτσιο και της Ρόμα για τον Πιρόλα. Ο συγκεκριμένος Ιταλός ρεπόρτερ, που επιμένει ότι ο αμυντικός του Ολυμπιακού θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και αναφέρει κιόλας ότι ο μάνατζερ του παίκτη ήδη έχει αρχίσει να δουλεύει τη μεταγραφή, έχει συνήθως πολύ καλή ενημέρωση στα θέματα που αφορούν τον Πιρόλα.

Παρεμπιπτόντως, μόλις χθες το tuttomercatoweb, με αφορμή την καλή εμφάνιση του με τη Μίλαν, έγραψε ότι «ονειρεύεται μία πρωταγωνιστική καριέρα στην Ιταλία, παραμένοντας στόχος η επιστροφή του στην κορυφή». Η ίδια πηγή σχολίασε ότι ο Πιρόλα «πιθανότατα ονειρεύονταν από μικρό παιδί ένα τέτοιο ημίχρονο σαν το α΄ που έπαιξε στο Ολυμπιακός-Μίλαν», δίνοντας του το μεγαλύτερο βαθμό (65, με άριστα το 10) από τους «ερυθρόλευκους», χαρακτηρίζοντας τον, «ηγέτη της άμυνας του, αποφασιστικό στα τάκλιν του, ενίοτε και σκληρό, αλλά και επικίνδυνο στις στατικές φάσεις».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν φεύγει από το μυαλό το σκηνικό με την τραγική επιλογή του Ζέλσον στο 56ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν. Με τον Ολυμπιακό μετά το 2-0 στο 49’ να στριμώχνει κι άλλο τους Ιταλούς στο καναβάτσο πιέζοντας για ένα τρίτο γκολ κι όχι δίνοντας τους μέτρα γυρίζοντας πίσω απλά για να προστατεύσει το υπέρ του σκορ, αλλά για να εκμεταλλευθεί το δικό του μομέντουμ και το σάστισμα των αντιπάλων του.

Διότι τώρα λένε πολλοί γιατί ο Ολυμπιακός δεν διαχειρίστηκε το 2-0 με το να γίνει πιο συμπαγής, ωστόσο εάν ο Ολυμπιακός έπαιζε πιο πίσω αφήνοντας την μπάλα στη Μίλαν οι ίδιοι θα έλεγαν ότι γύρισε στην άμυνα του και έβαλε τη Μίλαν στην περιοχή του. Τέλος πάντων, με αυτά δεν βγάζεις άκρη ποτέ. Οι «ερυθρόλευκοι» από το 2-0 στο 49’ έως το 2-1 στο 56’ την είχαν κι εκεί πατήσει τη Μίλαν! Το πρόβλημα ήταν μία τραγική απόφαση. Δείτε εδώ τη φωτογραφία.

Όλη η Μίλαν είναι στο δικό της τρίτο του γηπέδου. Τα στόπερ του Ολυμπιακού είναι και τα τρία πολύ ψηλά, με την μπάλα στην κατοχή της ομάδας του Ιμανόλ. Ο Ζέλσον έχει την μπάλα στα πόδια του. Προσέξτε ότι ο Πιρόλα του δείχνει να την γυρίσει πίσω στον γκολκίπερ Ορτέγα για ασφάλεια. Ε, ο Πορτογάλος κάνει το δικό του, πουλάει την μπάλα και δίνει την αντεπίθεση στους Ιταλούς. Δεν μπορεί εδώ να υπάρξει ευθύνη του προπονητή η, των άλλων παικτών σε μία τέτοια επιλογή. Είναι σαν να λέμε ότι φταίει ο Ιμανόλ η, κάποιοι παίκτες, επειδή ο Ορτέγα έδωσε τις προάλλες την μπάλα στον Ζίφκοβιτς και ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔