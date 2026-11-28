Ο Νταβίντ Λουίζ άνοιξε την καρδιά του στο Gazzetta και μεταξύ άλλων μοιράστηκε τις συζητήσεις που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να έρθει στον Ολυμπιακό αλλά και την κατάκτηση του Conference League.

Τίτλοι, μεγάλες βραδιές, αποδυτήρια γεμάτα αστέρες και πλέον ένας από τους καλύτερους στόπερ που πάτησαν στα ευρωπαϊκά γήπεδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Νταβίντ Λουίζ μοιράστηκε ιστορίες και στιγμές από την καριέρα στο Gazzetta και μεταξύ άλλων μίλησε για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Εκτός από τους παίκτες που συνεργάστηκε σε Μπενφίκα (Καραγκούνης, Κατσουράνης) και Άρσεναλ (Σωκράτης), ο Βραζιλιάνος στόπερ της Πάφου αποκάλυψε τις συζητήσεις που είχε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να αγωνιστεί στην Ελλάδα, αναφέρθηκε για την ατμόσφαιρα που είχε στο Καραϊσκάκης ενώ κατέληξε στον φίλο του τον Ροντινέι.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε ότι όταν είδε τον Βραζιλιάνο ακραίο μπακ να σηκώνει το τρόπαιο του Conference League με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 2024, έβαλε τα κλάματα.

Αναλυτικά:

Είχες παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό αρκετές φορές όπως και με την Παρί. Πώς ήταν να αγωνίζεσαι σε μία έδρα σαν το Καραϊσκάκης;

«Ήταν πραγματικά υπέροχο. Ήμουν έτοιμος να υπογράψω στον Ολυμπιακό αλλά ο κ. Μαρινάκης δεν ήθελε (γέλια). Είναι πραγματικά υπέροχο στάδιο, οι παίκτες να λατρεύουν να παίζουν σε γήπεδα με την ατμόσφαιρα που έχει το Καραϊσκάκης, ξέρω πολλά από το κλαμπ ειδικά από τη στιγμή που πήγε ο Σωκράτης ή ο Ροντινέι επειδή είναι πολύ καλός μου φίλος και ξέρω και τον κ. Μαρινάκη που ξέρω πόσο πάθος και αγάπη έχει για τον Ολυμπιακό. Και φυσικά παίκτες όπως ο Ριβάλντο που έχουν αγωνιστεί εκεί. Όλοι ξέρουν τον Ολυμπιακό και την ατμόσφαιρα που έχει αυτό το γήπεδο. Είμαι τυχερός που έχω παίξει σε αυτό το γήπεδο»

Είχες πότε πρόταση να έρθεις στην Ελλάδα;

«Δεν είχα ποτέ πρόταση από ελληνική ομάδα. Είχα απλώς μιλήσει με τον κ. Μαρινάκη για να έρθω στον Ολυμπιακό αλλά δεν δούλεψε γιατί ήμουν στη Βραζιλία στη Φλαμένγκο και ήμουν χαρούμενος εκεί εκείνη τη περίοδο».

Είπες για τον Ροντινέι. Ποια είναι η σχέση σας;

«Είναι σαν τον μικρό μου αδερφό. Ο Ρόντι ξέρει πόσο τον αγαπάω και την πρώτη φορά που τον γνώρισα στη Φλαμένγκο, τον ρώτησα γιατί δεν παίζει και εκείνος που έλεγε δικαιολογίες αλλά εγώ του απάντησα ότι δεν παίζει λόγω του εαυτού του. Με το ταλέντο που έβλεπα, του έλεγα ότι φταίει εκείνος. Αρχίσαμε μαζί να μιλάμε, τρόπο σκέψης, προπονήσεις και είδαμε σε τι εξελίχθηκε. Είμαι περήφανος για εκείνον και απέδειξε την αξία του σε άτομα που δεν πίστευαν σε εκείνον. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που ήμουν στον καναπέ και είδα στην τηλεόραση την κατάκτηση του Conference League με τον Ολυμπιακό και καθόμουν και έκλαιγα μόνος μου για εκείνον. Όταν δεν σε πιστεύουν και μετά τη δουλειά που ρίξαμε μαζί, είναι υπέροχο στο τέλος της μέρας να τον βλέπω σε αυτό το επίπεδο».