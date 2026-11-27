Βόλος ELABET: Η αποστολή για τη μάχη με τον Αστέρα
Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο ανακοίνωσε την αποστολή του Βόλου ELABET για την αυριανή αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό.
Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Τζόκα και τους Χαραλαμπόγλου, Λυκουρίνο.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Είκοσι ένας ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR (28/11, 17.00, Πανθεσσαλικό) για την 12η αγωνιστική της Super League.
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Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Ατζιάκουα, Κάργας, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Κόμπα, Γρόσδης, Μπέρνιτς, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Φουρτάδο, Λάμπρου, Ουρτάδο».
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