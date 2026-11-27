Η αποστολή του Βόλου ELABET για το κρίσιμο ματς με τον Αστέρα AKTOR.

Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο ανακοίνωσε την αποστολή του Βόλου ELABET για την αυριανή αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Τζόκα και τους Χαραλαμπόγλου, Λυκουρίνο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Είκοσι ένας ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR (28/11, 17.00, Πανθεσσαλικό) για την 12η αγωνιστική της Super League.

Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Ατζιάκουα, Κάργας, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Κόμπα, Γρόσδης, Μπέρνιτς, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Φουρτάδο, Λάμπρου, Ουρτάδο».