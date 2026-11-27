Καλαμάτα: Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals
Την προετοιμασία της για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Κηφισιά Tutu Deals (28/11, 20:00) ολοκλήρωσε η Καλαμάτα.
Εκτός είναι ο Κένεθ Βάργκας. Ο 24χρονος Κοσταρικανός εξτρέμ αναμένεται να γυρίσει με το νέο έτος. Δεν θα είναι διαθέσιμος επίσης ο Σίγκουρτσον, λόγω τραυματισμού, ενώ έχει επιστρέψει ο Μαρτίν.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η Μαύρη Θύελλα: «Ο προπονητής της ομάδας μας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.
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Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Στρούγγης, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Μπακαγιόκο, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Γκεσάν, Ροντρίγκες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Χάμζα, Μιράντα, Ζιντάν, Μπονέτο, Μορέιρα, Μπολίβαρ, Κουρμινόφσκι».
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