Εκτός ο Σίγκουρτσον και ο Βάργκας για την Καλαμάτα κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals.

Την προετοιμασία της για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Κηφισιά Tutu Deals (28/11, 20:00) ολοκλήρωσε η Καλαμάτα.

Εκτός είναι ο Κένεθ Βάργκας. Ο 24χρονος Κοσταρικανός εξτρέμ αναμένεται να γυρίσει με το νέο έτος. Δεν θα είναι διαθέσιμος επίσης ο Σίγκουρτσον, λόγω τραυματισμού, ενώ έχει επιστρέψει ο Μαρτίν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Μαύρη Θύελλα: «Ο προπονητής της ομάδας μας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Στρούγγης, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Μπακαγιόκο, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Γκεσάν, Ροντρίγκες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Χάμζα, Μιράντα, Ζιντάν, Μπονέτο, Μορέιρα, Μπολίβαρ, Κουρμινόφσκι».