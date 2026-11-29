Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σημερινού (29/11) ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό για τη Superleague.

Ακόμη ένα ντέρμπι στη φετινή Superleague είναι προ των πυλών, καθώς απόψε (29/11, Live στο Gazzetta) ο Άρης θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο «Κλ. Βικελίδης» για την 12η αγωνιστική.

Οι γηπεδούχοι δείχνουν σημεία ανάκαμψης και θέλουν το τρίποντο για να μπουν στην τετράδα της βαθμολογίας, την ίδια ώρα που οι Πειραιώτες δεν έχουν περιθώρια για απώλειες, αφού βρίσκονται στο -4 από την κορυφή και τον Παναθηναϊκό.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports League 2.