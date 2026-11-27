Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Βόλο ELABET (28/11, 17:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στον ουραγό Βόλο ELABET, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον Γκονσάλο Φέιο να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας του μετά την τελευταία προπόνηση.

Για ακόμα ένα ματς ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Κουρμπέλη και στον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο αρχηγός των Αρκάδων επέστρεψε από την Εθνική με ενοχλήσεις στον δικέφαλο, ενώ ο Αργεντινός είναι ανέτοιμος, λόγω προβλήματος στον έσω πλάγιο.

Στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Άρη ο Φράνκο Ορόθκο και ο Τζόρνταν Σίλβα συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και συνεπώς θα πρέπει να εκτίσουν ποινή μιας αγωνιστικής, σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, όμως αμφότεροι θα είναι διαθέσιμοι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Γκονσάλο Φέιο επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών τους στην αναμέτρηση 15ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στην Τρίπολη (19/12, 19:30), η οποία είναι και η πιο μακρινή χρονικά. Eνδιάμεσα οι Αρκάδες θα υποδεχτούν την Κηφισιά Tutu Deals και θα φιλοξενηθούν από τον Λεβαδειακό.

H αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Γκέζος, Ριέρα, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες