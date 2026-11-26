Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα βαθμολογικά δεδομένα του ΠΑΟΚ, σχολιάζει την μεγάλη απόσταση από την κορυφή και τα θέματά του Δικεφάλου ενόψει Φιλαδέλφειας.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να παίξει με την ΑΕΚ και από την χθεσινή προπόνηση απουσίαζαν οι: Εντιαγέ, Ελουστόντο, Γιάκιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάχα Άλι, Παβλένκα, Μοναστηρλής. Τέιλορ, Μεϊτέ, Τάισον, Τσάλοφ, Σαρρής, αλλά και οι νεαροί Κοσίδης, Μπαταούλας, Μπέρδος που είχαν αγώνα στη Γερμανία! Πάρα πολύ ωραία…

Να γκρινιάξεις; Να μιζεριάσεις; Να καθίσεις να κλαις τη μοίρα σου; Να τα παρατήσεις; Να βρίσκεις κάθε μέρα δικαιολογίες γι’ αυτή την κατάρα των τελευταίων 10 μηνών για να μην δουλεύεις και να μην εξελίσσεσαι, να μην προσπαθείς να πετύχεις στόχους; Τι να κάνεις; Προφανώς και πρέπει να είναι όλοι ενημερωμένοι και συνειδητοποιημένοι για την πραγματικότητα, η οποία όμως πρέπει και να αντιμετωπιστεί. Αυτή είναι η κατάσταση το 2026, μία συνεχής δοκιμασία και μία μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στον… ΠΑΟΚ.

Είναι και αυτός ένας από τους λόγους που η βαθμολογία δείχνει: Παναθηναϊκός 30, ΠΑΟΚ 22. Δεν είναι ο μόνος. Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι άργησε σε όλα, ενώ για 100η φορά να αναφέρουμε το αυτονόητο: Όταν αλλάζεις τον πιο επιτυχημένο επί πολλά χρόνια προπονητή σου λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν και λίγο μετά παραχωρείς χωρίς προεργασία τον καλύτερό σου παίκτη, όταν τελειώνεις τις μεταγραφές σου Σεπτέμβριο και φυσιολογικά το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη που σε βαραίνει όλη τη χρονιά, τότε προφανώς θα αργήσεις να πιάσεις το ταβάνι σου. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει σε όλα αυτά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κανείς όμως δεν μπορεί να διαφωνήσει και στο ότι η Ευρώπη χάθηκε με ένα αλήτικο σφύριγμα, ενώ η βαθμολογία των άλλων στο πρωτάθλημα έχει διαμορφωθεί και μέσα από λάθη διαιτητών που η ίδια η ΚΕΔ έχει αποδεχθεί και επισημοποιήσει Το 30 του Παναθηναϊκού και το 22 του ΠΑΟΚ δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ΑΛΛΑ είναι ένα δεδομένο αυτής της περιόδου, πάρα μα πάρα πολύ σκληρό για τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος είναι υποχρεωμένος να κάνει πρωταθλητισμό, θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και φυσικά στόχος είναι η παρουσία στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Με βάση όλα αυτά το -8 από την κορυφή είναι επικίνδυνο, γιατί… κακά τα ψέματα όταν και αν αυτό το νούμερο γίνει διψήφιο, τότε οι πιθανότητες προσπέρασης του Παναθηναϊκού, ελαχιστοποιούνται. Εννοείται ότι αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει να κερδίζει (όπως κερδίζει) τα δέκα από τα έντεκα παιχνίδια του, κανείς δεν θα τον ξεπεράσει. Όταν μάλιστα παίζεις με αυτή την πολύ έτοιμη και καλά δουλεμένη ΑΕΚ, η οποία εντός έδρας παρουσιάζεται παντοδύναμη, μπορεί το -8 να γίνει -10 ή -11, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει εκ νέου.

Ο Λίσι και οι παίκτες του αδικούνται από όλη αυτή την πραγματικότητα, Αδικούνται και πιέζονται πάρα μα πάρα πολύ, γιατί είναι φανερό ότι δουλεύουν, λύνουν αγωνιστικά προβλήματα, δένονται ως γκρουπ, προοδεύουν τακτικά με πολλές και ωραίες παραλλαγές ανάπτυξης με δύο επιθετικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα του -8 με -12 παίκτες στην προπόνηση και με την πίεση για πρωταθλητισμό να μην σταματάει ποτέ!

Όλα μα όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν…

Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Οι πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν όπου και να βρίσκονται όπου και αν αγωνίζονται. Είτε πρόκειται για τουρνουά ανά την Ευρώπη, είτε πρόκειται για το μουντιάλ παίδων με τους εξαιρετικούς Νέτο, Σούβλατζη, Χαλδέζο, Κώστογλου, Ψυρούκη, Νικολαίδη. Παίκτες που απουσίαζαν από τον σπουδαίο αγώνα της κ19 στο Youth league στην έδρα της Χόφενχαιμ, αλλά ο Δικέφαλος πήρε το 2-2 και περιμένει τους Γερμανούς στις 9 Δεκεμβρίου στην Τούμπα για να περάσει στους 32. Οι φοβερές ακαδημίες του ΠΑΟΚ που δεν βγάζουν μόνο σπουδαίους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σε όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, αλλά και προπονητές! Μετά τους Γκαρσία, Ίβιτς, Μαλεζά, τώρα και ο Ελ Καντουρί. Όταν μάλιστα θα γίνει και το αθλητικό κέντρο για να στεγάζονται -επιτέλους- όλοι μαζί, όταν και ο ΠΑΟΚ Β θα έχει ένα αξιοπρεπές γήπεδο-αγωνιστικό χώρο να παίζει σωστά, τότε η εκτόξευση θα είναι αδιανόητη για τον ΠΑΟΚ.