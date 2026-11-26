Με τον κόσμο στο πλάι του θα αγωνιστεί κόντρα στον Βόλο Elabet ο Αστέρας Τρίπολης το ερχόμενο Σάββατο (28/11).

Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τα... χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα της Superleague θα διεξαχθεί το Σάββατο (28/11, 17:00) στη Μαγνησία, με τον Βόλο Elabet να φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης.

Η αναμέτρηση είναι μεγάλης βαθμολογικής σημασίας, με τους γηπεδούχους να είναι ουραγοί δίχως πόντο (τους έχουν αφαιρεθεί βαθμοί) και τους φιλοξενούμενους στην 11η θέση με 7 βαθμούς.

Λόγω της σημασίας του αγώνα και φυσικά όπως κάνουν πάντα, οι φίλοι του Αστέρα θα βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, όπως ανακοίνωσε και ο σύλλογος, για να ενισχύσουν την προσπάθεια του συνόλου του Γκονσάλο Φέιο.

Η ανακοίνωση:

Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο τον Βόλο ELABET.

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Νεομβρίου στις 17:00 στο Πενθεσσαλικό Στάδιο, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/bolos-elabet-asteras-aktor-away-section/