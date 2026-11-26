Παναθηναϊκός: Η δύσκολη «εξίσωση» του Νίστρουπ για την ενδεκάδα κόντρα στη Νόρτζελαντ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Νόρτζελαντ (22:00-Magenta Sport 4-Live απ' το Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference κι έχεις ως στόχο τη νίκη που θα τον φέρει με το ενάμιση πόδι, αν όχι και τα δύο, στην οκτάδα, που σημαίνει πως θα γλιτώσει την ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης και άρα θα έχει δύο ματς λιγότερα στο πρόγραμμά του.
Οι «πράσινοι» έχουν πάει στην Κοπεγχάγη έχοντας στο πλευρό τους περίπου 1.800 οπαδούς στη μάχη αυτή, ο βαθμός δυσκολίας της οποίας έχει ανέβει, μετά τα τελευταία προβλήματα τραυματισμών που προστέθηκαν στο απουσιολόγιο του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Το «τριφύλλι» δεν θα έχει στη διάθεσή τους, πέρα από τους μακροχρόνια τραυματίες Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδη και τους Τσάβες και Σαλάχ-Εντίν, που είναι εκτός λίστας ούτε τους Ντε Φράι και Κυριακόπουλο, με τον πρώτο να ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στον καρπό και τον δεύτερο από ένα μυϊκό θέμα, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός 1-2 εβδομάδες.
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Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Where the 🦉 meets the 🐅 #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/7RzqXlY4qo— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 25, 2026
Η μετακόμιση του Καλάμπρια, ο Τσάπρας και οι άλλες αλλαγές
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει δει τις επιλογές του να περιορίζονται για το αποψινό ματς, μετά τα προβλήματα τραυματισμών, που προέκυψαν στον αγώνα με τον ΟΦΗ, αφού, πέραν από τον άτυχο Αντίνο, που θα χάσει τη σεζόν, εκτός τέθηκαν και οι Ντε Φράι και Κυριακόπουλος.
Ο Δανός τεχνικός λογικά θα επιμείνει στο 4-4-2, που έχει μονιμοποιήσει μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ και θα κάνει κάποιες αλλαγές ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο, αλλά όχι πολλές, πέραν εκείνων που αναγκάζεται εξαιτίας των προβλημάτων που έχει.
Ο Πένια αναμένεται να βρίσκεται και πάλι κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας τη θέση του τραυματία Ντε Φράι θα πάρει ο Πάλμερ-Μπράουν έχοντας δίπλα του τον Φαν Ντρόνγκελεν, αφού δύσκολα ο κόουτς του «τριφυλλιού» θα αλλάξει και τις τέσσερις θέσεις της άμυνάς του.
Το μεγάλο κενό υπάρχει στο αριστερό άκρο. Με τον Κυριακόπουλου τραυματία, τον Σαλάχ-Εντίν εκτός λίστας και τον Κρίστιανσεν έτοιμο μεν, μονάχα για λίγα λεπτά δε, φαίνεται πως η πιο πιθανή επιλογή για τον Νίστρουπ είναι να πάει στα αριστερά τον έμπειρο Καλάμπρια και να βάλει δεξιά τον Τσάπρα.
It’s cold outside init ❄️ #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/aqLiZ3KqFX— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 25, 2026
Στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά, που δεν ξεκίνησε στον αγώνα με τον ΟΦΗ θα πάρει μία από τις δύο θέσεις, με τον Κάνγκουα να είναι πιθανότατα ο «συνοδοιπόρος» του. Στα «φτερά» είναι πιθανό να δούμε τον Πελίστρι να παίρνει φανέλα βασικού προκειμένου να ξεκουραστεί κάποιος από τους βασικούς, με τον Γιάγκουσιτς να είναι ίσως ο έτερος που θα αγωνιστεί εκεί.
Το πιθανότερο είναι ο Κροάτης να πάει δεξιά για να συγκλίνει προς τα μέσα και να παίρνει τον κενό χώρο που αφήνει ο Τσάπρας, που είναι επιθετικό μπακ. Στην κορυφή της επίθεσης το δίδυμο που φαίνεται να έχει προβάδισμα είναι εκείνο των Ραστόντερ-Τεττέη, χωρίς φυσικά να αποκλείεται να δούμε και κάποιον εκ των Ντέσερς-Λιβάι, αν και το πρώτο συνήθως τον ξεκουράζει στην Ευρώπη.
Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
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