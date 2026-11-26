Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα με τη Νόρτζελαντ με βάση τις απουσίες που έχουν προκύψει, αλλά και το ματς με τον Ατρόμητο που έρχεται.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Νόρτζελαντ (22:00-Magenta Sport 4-Live απ' το Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference κι έχεις ως στόχο τη νίκη που θα τον φέρει με το ενάμιση πόδι, αν όχι και τα δύο, στην οκτάδα, που σημαίνει πως θα γλιτώσει την ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης και άρα θα έχει δύο ματς λιγότερα στο πρόγραμμά του.

Οι «πράσινοι» έχουν πάει στην Κοπεγχάγη έχοντας στο πλευρό τους περίπου 1.800 οπαδούς στη μάχη αυτή, ο βαθμός δυσκολίας της οποίας έχει ανέβει, μετά τα τελευταία προβλήματα τραυματισμών που προστέθηκαν στο απουσιολόγιο του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Το «τριφύλλι» δεν θα έχει στη διάθεσή τους, πέρα από τους μακροχρόνια τραυματίες Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδη και τους Τσάβες και Σαλάχ-Εντίν, που είναι εκτός λίστας ούτε τους Ντε Φράι και Κυριακόπουλο, με τον πρώτο να ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στον καρπό και τον δεύτερο από ένα μυϊκό θέμα, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός 1-2 εβδομάδες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού