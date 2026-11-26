Ο Άρης εστιάζει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να αναζητά λύσεις στον άξονα και να καλείται να διαχειριστεί την ποινή του Πετρίς.

Μετά το ρεπό της Τετάρτης, οι ποδοσφαιριστές του Άρη επιστρέφουν σήμερα (26/11) στις προπονήσεις και ουσιαστικά αρχίζουν την προετοιμασία τους για το κυριακάτικο (29/11) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», το πρώτο μιας σειράς ιδιαίτερα απαιτητικών αγώνων που θα δοκιμάσουν και το βάθος του «κιτρινόμαυρου» ρόστερ.

Τα δεδομένα για τον Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της αναμέτρησης με τους Πειραιώτες είναι συγκεκριμένα και αφορούν πρωτίστως τη μεσαία γραμμή, καθώς η ταυτόχρονη απουσία των Ούρος Ράτσιτς και Τομ Ντέλε Μπασίρου περιορίζει σημαντικά τις επιλογές του. Υπό αυτές τις συνθήκες, το δίδυμο των Μάρτιν Χόνγκλα και Φρέντρικ Γένσεν, το οποίο ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του δεύτερου ημιχρόνου στην Τρίπολη, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για τη στελέχωση του άξονα.

Η διαχείριση του ρόστερ, πάντως, δεν εξαντλείται για τον Έλληνα προπονητή στις ανάγκες του κυριακάτικου ντέρμπι, καθώς το πρόγραμμα που ακολουθεί υποχρεώνει τον ίδιο να κοιτάξει και λίγο παραπέρα.

Μία από τις αποφάσεις που καλείται να πάρει αφορά τον Ζερεμί Πετρίς. Ο Γάλλος δεξιός μπακ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στην Τρίπολη και θα πρέπει να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια Πρωταθλήματος. Το ιδιαίτερο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει αγώνας στον οποίο η απουσία του Πετρίς θα μπορούσε θεωρητικά να θεωρηθεί πιο εύκολα διαχειρίσιμη. Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ακολουθούν οι εκτός έδρας αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και Ηρακλή, ενώ το συγκεκριμένο καρέ αγώνων ολοκληρώνεται με το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Πετρίς έχει εξελιχθεί σε μία από τις σταθερές της ενδεκάδας του Γρηγορίου, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη σημασία στην επιλογή του αγώνα στον οποίο θα δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του.

Η επιστροφή του Νοά Φαντιγκά στο rotation, έπειτα από ένα διάστημα κατά το οποίο βρέθηκε εκτός επιλογών, προσφέρει στον προπονητή του Άρη τη δυνατότητα να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευχέρεια την υποχρεωτική απουσία του Γάλλου. Ταυτόχρονα, δημιουργεί και για τον ίδιο τον Φαντιγκά την προοπτική να διεκδικήσει εκ νέου ενεργότερο ρόλο στην ομάδα.

