Με δύο βασικά ερωτηματικά σε άμυνα και άξονα κάνει τις πρώτες σκέψεις για την ΑΕΚ ο Αλέσιο Λίσι, την ώρα που η ίωση χτύπησε Εντιαγέ και Ελουστόντο.

Με το βλέμμα στραμμένο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αθήνα, με το οποίο κλείνει ο κύκλος των μεγάλων εκτός έδρας αναμετρήσεων του πρώτου γύρου, ο Αλέσιο Λίσι έχει ήδη στο μυαλό του τον βασικό κορμό της ενδεκάδας. Ο Ιταλός τεχνικός έχει ζητήματα να αντιμετωπίσει ωστόσο η συνταγή του 4-4-2 που έφερε ισορροπία στους ασπρόμαυρους δεν αναμένεται να αλλάξει ριζικά. Στις στις πρώτες σκέψεις του Ιταλού τεχνικού υπάρχουν δύο ανοιχτά μέτωπα στο αρχικό σχήμα, αλλά και ένας αστάθμητος παράγοντας που ακούει στο όνομα ίωση.



Οι κλειδωμένες θέσεις της ενδεκάδας

Σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, η διαφοροποίηση που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες αφορά την κορυφή της επίθεσης. Ο Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος όπως και ο Σόλα Σορετίρε είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση και δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να πάρει ξανά φανέλα βασικού.

Ωστόσο, τα μικρόβια εξακολουθούν να ταλαιπωρουν τα ασπρόμαυρα αποδυτήρια. Στην χθεσινή προπόνηση έμειναν εκτός για τον ίδιο ακριβώς λόγο ο Σερίφ Εντιαγέ και ο Αρίτζ Ελουστόντο. Η περίπτωση του Σενεγαλέζου φορ συγκεντρώνει εύλογα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς υπό κανονικές συνθήκες αποτελεί τον παρτενέρ του Μπάνζα στη γραμμή κρούσης και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Κατά τα άλλα, οι σταθερές του Ιταλού τεχνικού παραμένουν ίδιες: ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, οι Κένι και Γιαννούλης στα δύο άκρα της άμυνας, ο αρχηγός Ζίβκοβιτς στο δεξί φτερό της μεσαίας γραμμής και ο Ζαφείρης ξανά σε ρόλο αριστερού χαφ.

Τα δύο ερωτηματικά σε άμυνα και άξονα

Τα διλήμματα του Αλέσιο Λίσι εντοπίζονται σε δύο συγκεκριμένες θέσεις, μία σε κάθε γραμμή. Στο κέντρο της άμυνας, με τον Ντιέγκο Κόστα να έχει "καπαρώσει" τη μία θέση, το ερωτηματικό αφορά τον παρτενέρ του. Ο Παντελής Χατζηδιάκος προέρχεται από πολύ καλές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια, όμως ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς και αποτελεί τον βασικό αριστεροπόδαρο στόπερ του Δικεφάλου.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δίπλα στον Μπαπτίστ Σανταμαρία διεκδικούν μία θέση οι Τομ Λουσέ και Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Ο νεαρός Σέρβος πήρε φανέλα βασικού απέναντι στην Κηφισιά και ανταποκρίθηκε, ωστόσο η εμπειρία και η τακτική ευελιξία του Γάλλου βάζουν σε σκέψεις τον προπονητή του ΠΑΟΚ ενόψει ενός απαιτητικού ντέρμπι.

Οι προπονήσεις που απομένουν μέχρι την αναχώρηση για την Αθήνα θα ξεκαθαρίσουν τόσο την ετοιμότητα των παικτών που ταλαιπωρούνται από την ίωση όσο και τις τελικές αποφάσεις του Λίσι για το αρχικό σχήμα.