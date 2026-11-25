Μια αποκάλυψη σχετικά με την προσπάθεια της Κοπεγχάγης να αποκτήσει τον Σίριλ Ντέσερς όταν ο Τζέικομπ Νίστρουπ εργαζόταν στο δανέζικο κλαμπ έκανε ο ίδιος ο τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Tipsbladet ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποκάλυψε το ότι ότι η Κοπεγχάγη είχε προσπαθήσει να κάνει δικό της τον Σίριλ Ντέσερς το 2022.

Ο Νίστρουπ ήταν τότε βοηθός προπονητή στην Κοπεγχάγη και τέσσερα χρόνια μετά τα έφεραν έτσι οι συγκυρίες να είναι μαζί στον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσερς αγωνιζόταν τότε στην Γκενκ και είχε δειπνήσει μαζί με τους ανθρώπους της Κοπεγχάγης, ωστόσο δεν υπέγραψε ποτέ στη δανέζικη ομάδα, συνεχίζοντας στην Κρεμονέζε.

«Ήταν σίγουρα ένα πολύ καλό δείπνο εκείνο που είχε τότε με τον Κρίστιανσεν (αθλητικός διευθυντής Κοπεγχάγης) και τον Θόρουπ (προπονητής Κοπεγχάγης). Ο Σίριλ κι εγώ έχουμε αστειευτεί αρκετές φορές σχετικά με εκείνο το ταξίδι. Έχω μιλήσει επίσης πολλές φορές με τον Κρίστιανσεν γι’ αυτό. Εκείνος βρίσκει την ιστορία λίγο λιγότερο αστεία απ’ ό,τι ο Ντέσερς. Δεν θυμάμαι γιατί τελικά δεν προχώρησε τίποτα, αλλά θα ήταν ένας εξαιρετικός επιθετικός για την Κοπεγχάγη. Θα ταίριαζε απόλυτα στην ομάδα», ανέφερε ο Νίστρουπ και πρόσθεσε αποθεώνοντας τον Νιγηριανό φορ:

«Ο Σίριλ είναι ένας αυθεντικός σέντερ φορ, ένα κλασικό 9αρι και είναι φανταστικός μέσα στην περιοχή. Είναι ικανότατος στο τελείωμα των φάσεων, έχει ένστικτο σκόρερ, δουλεύει σκληρά και είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας. Έχει περάσει έναν σοβαρό τραυματισμό, αλλά επέστρεψε σε εξαιρετική κατάσταση».