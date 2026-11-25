Στις 2 Δεκεμβρίου θα εκδικαστούν οι εκατέρωθεν προσφυγές του Άρη και του Ντομαγκόι Πάβιτσιτς στο CAS, με φόντο την απόφαση της FIFA και τις οικονομικές διεκδικήσεις.

Στις 2 Δεκεμβρίου μεταφέρεται στο CAS η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην ΠΑΕ Άρης και τον Ντομαγκόι Πάβιτσιτς, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν τη δικαίωσή τους για μια υπόθεση οικονομικού χαρακτήρα που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και μήνες.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με το πινάκιο του Διεθνούς Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, την ίδια ημέρα έχουν προγραμματιστεί δύο ξεχωριστές εκδικάσεις. Η πρώτη αφορά την έφεση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ κατά της απόφασης της FIFA και η δεύτερη την προσφυγή του Κροάτη ποδοσφαιριστή κατά του Άρη.

Η μία αφορά την έφεση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ κατά της απόφασης της FIFA και η δεύτερη την προσφυγή του Πάβιτσιτς κατά του Άρη.

Η αφετηρία αυτής της δικαστικής διαμάχης εντοπίζεται στις αρχές Ιουνίου, όταν η FIFA δικαίωσε τον Κροάτη μέσο στις οικονομικές του διεκδικήσεις απέναντι στην ελληνική ομάδα. Ο Πάβιτσιτς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συμβατικής του σχέσης με τον Άρη αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σεράγεβο και στην Ντινάμο Βουκουρεστίου, είχε προσφύγει διεκδικώντας χρήματα που υποστήριζε ότι του οφείλονταν.

Η απόφαση της FIFA προέβλεπε την καταβολή ποσού ύψους 180.000 ευρώ στον ποδοσφαιριστή, καθώς και πρόσθετη αποζημίωση, με την ΠΑΕ Άρης να αμφισβητεί το σκεπτικό της και να μεταφέρει την υπόθεση στο CAS.

Στη νομική επιχειρηματολογία των «κιτρινόμαυρων» ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το σκέλος της πρόσθετης αποζημίωσης, για το οποίο εκφράζεται αισιοδοξία ότι μπορεί να ανατραπεί η πρωτόδικη απόφαση. Η επιδίωξη της ΠΑΕ, ωστόσο, δεν περιορίζεται εκεί, καθώς αμφισβητεί και την υποχρέωση κάλυψης της διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που προβλέπονταν στο συμβόλαιο του Κροάτη με τον Άρη και εκείνων που λάμβανε στις ομάδες όπου παραχωρήθηκε ως δανεικός. Από την πλευρά του, ο Πάβιτσιτς διεκδικεί επίσης τη δικαίωσή του μέσω του CAS.

Η εκδίκαση των δύο υποθέσεων αποτελεί το επόμενο καθοριστικό στάδιο μιας οικονομικής και δικαστικής εκκρεμότητας που απασχολεί εδώ και μήνες την ΠΑΕ Άρης, η οποία προσδοκά να περιορίσει ή ακόμη και να ανατρέψει τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση της FIFA.