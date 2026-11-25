Την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram έκανε ο Σαντίνο Αντίνο, μετά τον τραυματισμό που «πάγωσε» το ΟΑΚΑ.

Οι χειρότεροι εφιάλτες έγιναν πραγματικότητα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αφού ο Νίστρουπ δεν θα έχει πλέον στη διάθεσή του τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ (2-0).

Η ατυχία «χτύπησε» την πόρτα για τον 21χρονο Αργεντινό όταν, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο του ματς, εκείνος, σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Σιέλη, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και έβαλε τα κλάματα από τον πόνο! Δυστυχώς, λίγες ώρες μετά έγινε γνωστό πως οι Πράσινοι θα πρέπει να πορευτούν χωρίς αυτόν για το υπόλοιπο της σεζόν.

Λίγες ώρες μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο 21χρονος Αργεντινός έκανε μια ανάρτηση στα social media, παρέα με την κοπέλα του, με την οποία αναρτά αρκετά συχνά φωτογραφίες. Μάλιστα, στη φωτογραφία που ανάρτησε φαίνονται και οι πατερίτσες του.

Ο Αντίνο έγραψε στο insta story του και «Ευχαριστώ που υπάρχεις», αναφερόμενος στην κοπέλα του!

Δείτε την φωτογραφία: