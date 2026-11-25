Οι 22 βαθμοί μετά από 11 αγωνιστικές αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή του Άρη μετά την επιστροφή του στη Super League, λίγο πριν από μια σειρά πέντε ντέρμπι.

Η νίκη στην Τρίπολη δεν έδωσε στον Άρη μόνο ακόμη ένα σημαντικό «διπλό» και συνέχεια στο καλό αγωνιστικό του μομέντουμ. Έφερε μαζί της και έναν αριθμό που αποτυπώνει με αρκετή καθαρότητα την πρόοδο που έχει κάνει στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Μετά από 11 αγωνιστικές, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν συγκεντρώσει 22 βαθμούς, με επτά νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Εκ των οποίων οι δύο, πριν από την πρώτη μεγάλη διακοπή του Πρωταθλήματος -διάστημα στο οποίο η ομάδα δούλεψε περισσότερο- με αντιπάλους την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Πρόκειται, λοιπόν, για τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή τους στο αντίστοιχο σημείο της σεζόν από την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία το 2018.

Η σύγκριση με πέρυσι είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική. Στις πρώτες 11 αγωνιστικές της σεζόν 2025-26 ο Άρης είχε μόλις 13 βαθμούς, κάτι που σημαίνει ότι φέτος βρίσκεται ήδη στο +9.

Για να βρει κανείς καλύτερη εκκίνηση πρέπει να γυρίσει στη σεζόν 2020-21, όταν ο Άρης είχε 23 βαθμούς στο ίδιο σημείο. Εκείνη παραμένει η μοναδική σεζόν μετά την επιστροφή στη Super League στην οποία η συγκομιδή μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές ήταν μεγαλύτερη από τη φετινή.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στη σύγκριση με το παρελθόν. Βρίσκεται κυρίως στο timing.

Ο Άρης έχει χτίσει τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή της τελευταίας οκταετίας ακριβώς πριν μπει στο πιο απαιτητικό κομμάτι του προγράμματός του. Και εκεί θα φανεί αν οι 22 βαθμοί αποτελούν απλώς μία πολύ καλή αφετηρία ή τη βάση για κάτι πιο σταθερό.

Η αρχή γίνεται την Κυριακή (29/11) με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ακολουθεί το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στη συνέχεια το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο και έπειτα η αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και η τελευταία για το 2026. Το πρόγραμμα δεν...χαλαρώνει ούτε με την αλλαγή του χρόνου, αφού ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 10 Ιανουαρίου.

Με άλλα λόγια, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους πέντε συνεχόμενα ντέρμπι μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα. Στο ενδιάμεσο υπάρχει και η αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, η οποία θα κρίνει τη θέση στην οποία θα ολοκληρώσει ο Άρης τη League Phase της διοργάνωσης.

Αυτό είναι και το στοιχείο που δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη φετινή συγκομιδή. Ο Άρης δεν μπαίνει σε αυτή τη δύσκολη σειρά αγώνων κυνηγώντας να καλύψει χαμένο έδαφος. Μπαίνει έχοντας ήδη δημιουργήσει μία ισχυρή βαθμολογική βάση, με πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια και με την ομάδα να έχει επιστρέψει πλέον σε τροχιά πρώτης τετράδας.

Οι 22 βαθμοί, λοιπόν, δεν είναι απλώς μία καλή εκκίνηση. Είναι το «μαξιλάρι» με το οποίο ο Άρης μπαίνει στο πιο απαιτητικό τεστ της μέχρι τώρα πορείας του -και η σειρά αγώνων που ακολουθεί θα δείξει αν αυτή η καλή αρχή μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική διεκδίκηση υψηλών στόχων.