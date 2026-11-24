Ο Κ. Νικολακόπουλος ασχολείται στο blog του στο gazzetta με τις θέσεις του Ολυμπιακού για τη διαιτησία.

Δέχθηκε επιθέσεις, ιδίως από τον Παναθηναϊκό και το περιβάλλον του, ο Καραπαπάς, επειδή μίλησε για τη φετινή διαιτησία, εκπροσωπώντας μάλιστα το κλαμπ, τον Ολυμπιακό, κι όχι απλά τον εαυτό του.

Μόνο που εδώ υπάρχει ένα καίριο ερώτημα, που αυτό έχει σημασία κι όχι τα γύρω γύρω και τα λεγόμενα «επικοινωνιακά»: είχε άδικο με όσα είπε για τη διαιτησία το φετινό πρωτάθλημα; Ρε παιδί μου, είπε αλήθεια η, ψέματα; Παίζεται με άλλους όρους το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και με άλλους για τους ανταγωνιστές του;

Αυτό λοιπόν που ξέρω είναι ότι στο φετινό πρωτάθλημα…

Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν έπαιξε με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής αντίπαλου από το 15ο λεπτό όπως ο ΠΑΟ με τον ΠΑΟΚ η, από το 19’ όπως ο ΠΑΟΚ με την Κηφισιά! Η, έστω από το 66’ όπως η ΑΕΚ με τον ΟΦΗ με το σκορ στο εύθραυστο 1-0 την στιγμή της αποβολής. Γενικά κανείς παίκτης αντίπαλου του Ολυμπιακού δεν έχει αποβληθεί! Ούτε καν ο Κόμπα του Βόλου, που μάλιστα τον ισοφάρισε κιόλας ενώ έπρεπε νωρίτερα να είχε βγει έξω με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αντίθετα, αποβλήθηκε δικός του παίκτης, ο Σάλιακας, κι έπαιξε αυτός με 10 εναντίον 11 εναντίον του ΠΑΟ για 30 λεπτά.

Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν πήρε νίκη με πέναλτι στο 95’ όπως ο ΠΑΟ με τον Ηρακλή στο Καυταντζόγλειο. Επιπλέον ποτέ δεν του δόθηκε πέναλτι που δεν ήταν (παραδοχή της ΚΕΔ), όπως στην ΑΕΚ όταν έχανε 0-1 από τον Λεβαδειακό στη Φιλαδέλφεια η, πάλι στην ΑΕΚ όταν ήταν 0-0 στον Βόλο. Ο Ολυμπιακός έχασε 0-1 από τον ΟΦΗ και δεν πήρε μισό σφύριγμα, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές του σε παιχνίδια που είχαν αγωνιστικά θέματα.

Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είχε την…τύχη που είχε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του με την Κηφισιά, στο οποίο έπαιζε με παίκτη παραπάνω λόγω υπέρ του αποβολής στο 63’, κι ενώ ισοφαρίστηκε στο 74’ σε 1-1, στο 80’ πήρε πέναλτι σε φάση ας την πούμε γκρίζα ζώνη κι έτσι έκανε το καθοριστικό 2-1.

Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είχε την…τύχη που είχε ο ΠΑΟΚ να τον παίζει η διαιτησία 80-20 στην Τούμπα και στα δύο τοπικά ντέρμπι του με τον Άρη (2-0) και τον Ηρακλή (2-1), προηγούμενος στο πρώτο ματς με πέναλτι κι αφού νωρίτερα δεν του αποβλήθηκε παίκτης του (Ζαφείρης) και γυρίζοντας στο δεύτερο ματς το σκορ, αφού πρώτα ακυρώθηκε κανονικό κατά πολλούς γκολ του Ηρακλή που έτσι είχε πάρει το προβάδισμα στο σκορ με 0-2.

Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είχε την…τύχη να μην του αποβληθεί παίκτης του, όπως έπρεπε να είχε αποβληθεί ο Αντίνο του ΠΑΟ στο Καυταντζόγλειο κι ο Ταμπόρδα του ΠΑΟ με τον ΟΦΗ. Ούτε είχε σε αποβολές δικών του παικτών (Ρόντινεϊ, Σάλιακα) την…τύχη του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Αστέρα, όταν με το που αποβλήθηκε παίκτης του ΠΑΟΚ, μέσα σε 10 λεπτά αποβλήθηκε και παίκτης του Αστέρα…

Το ερώτημα λοιπόν είναι ένα και είναι απλό: Είχε δίκιο η, δεν είχε ο Ολυμπιακός όπως εκφράστηκε δια στόματος του αντιπροέδρου του;…

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός, έλεγαν, είχε βάλει πολλά γκολ μόνο στην Καλαμάτα (5-0), με την οποία έχει καλές σχέσεις. Τώρα που έβαλε έξι στον Ηρακλή, με τον οποίο έχει άλλη μεγάλη ομάδα καλές σχέσεις, τι λένε;…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μέσα στο 2026 ο Ολυμπιακός έχει πάρει συνολικά μόνο έξι πέναλτι σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας! Ενώ ο Παναθηναϊκός 13…

Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα δύο από τα πέναλτι που έχει πάρει ο Ολυμπιακός ήταν…άχρηστα πέναλτι! Το ένα στις καθυστερήσεις του ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3, δηλαδή σε ένα παιχνίδι τελειωμένο. Και το άλλο στο 80ο λεπτό του Ολυμπιακός-Ηρακλής 6-2, δηλαδή σε επίσης τελειωμένο παιχνίδι.

Γιατί έχει σημασία και πότε δίνεται ένα πέναλτι κι όχι απλά να δίνεται. Στο 6-2 και στο 3-0 τι να το κάνω;

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍