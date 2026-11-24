Ο Μπενχαμίν Γκαρέ μίλησε για τη νοοτροπία της ομάδας, το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό και το μέλλον του.

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ δεν βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ο Άρης βρήκε τη λύτρωση στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR. Γνωρίζει όμως πολύ καλά την αξία τέτοιων στιγμών. Άλλωστε, ήταν ο ίδιος που είχε υπογράψει μία από τις άλλες φετινές εκτός έδρας νίκες των «κιτρινόμαυρων» στο φινάλε, σκοράροντας στο 89ο λεπτό για το 1-2 απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Αργεντινός στάθηκε ακριβώς σε αυτή τη νοοτροπία του Άρη, μιλώντας μετά τη νίκη στην Τρίπολη. «Πάντα μιλάμε για αυτό. Τα τελευταία λεπτά είναι πολύ σημαντικά και τα παιχνίδια αλλάζουν σε αυτά. Αυτό έγινε και σήμερα (23/11). Πρέπει να συνεχίσουμε και να παλέψουμε για την πρώτη τετράδα», ανέφερε.

Για τη σημασία της νίκης επί του Αστέρα σημείωσε: «Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να πάρουμε τη νίκη. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Τώρα επιστρέφουμε στο σπίτι μας με ένα δύσκολο παιχνίδι για να τα δώσουμε όλα». Στο κάδρο βρίσκεται πλέον η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και ο Γκαρέ εμφανίστηκε ξεκάθαρος ως προς τη φιλοσοφία με την οποία πρέπει να την προσεγγίσει ο Άρης.

«Ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, μεγάλη ομάδα. Θα τους σεβαστούμε αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Βήμα-βήμα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη».

Ο Γκαρέ ρωτήθηκε και για το προσωπικό του μέλλον, καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση του δανεισμού του από τη Βάσκα Ντα Γκάμα και στη συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς. «Πάντα λέω το ίδιο... Δεν εξαρτάται από μένα. Υπάρχει οψιόν αγοράς. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά τα καλύτερα θα έρθουν. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δουλεύω και να βοηθάω την ομάδα. Είμαι χαρούμενος, παίζω και μου είναι αρκετό».