Ο Γιώργος Στράντζαλης γράφει για έναν Άρη που δυσκολεύτηκε, διορθώθηκε μέσα στο παιχνίδι και απέδειξε ξανά ότι έχει αρχίσει να πιστεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να διαβάσει κανείς το 0-1 της Τρίπολης. Να σταθεί στο αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στην τελευταία φάση και να μιλήσει για τύχη. Θα είναι όμως μια πολύ επιφανειακή ανάγνωση ενός αγώνα, η οποία μπορεί να μειώσει την προσπάθεια που έγινε και που, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, επιβεβαίωσε κάτι που αρχίζει να αποκτά επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά στον Άρη.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν πλέον πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια και επτά στις πρώτες 11 αγωνιστικές του Πρωταθλήματος. Βρίσκονται σε ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ στην 4η θέση με 22 βαθμούς. Κυρίως, όμως, έχουν αρχίσει να βρίσκουν έναν τρόπο να μένουν μέσα στα παιχνίδια μέχρι το τέλος και να τα διεκδικούν μέχρι την τελευταία φάση. Κι αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν μιλάμε για εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, ο Φαμπιάνο σκόραρε στο 88’ και στο 90’. Στην Κηφισιά ο Γκαρέ έδωσε τη νίκη στο 89’. Στην Τρίπολη ήρθε το 0-1 στο 93’. Όταν ένα τέτοιο μοτίβο επαναλαμβάνεται, δύσκολα μπορεί να αποδοθεί μόνο στη συγκυρία ή στην τύχη. Έχει να κάνει με πίστη, αυτοπεποίθηση και κυρίως με τη νοοτροπία μιας ομάδας που δεν εγκαταλείπει το παιχνίδι όταν αυτό δεν της βγαίνει όπως θα ήθελε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η νίκη στην Τρίπολη πρέπει να εξωραϊστεί.

Ο Άρης του πρώτου ημιχρόνου δεν ήταν καλός. Το 4-2-3-1, το οποίο επιλέχθηκε με τη λογική να γεμίσει τον άξονα και να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια, απόντος του κομβικού Ράτσιτς, δεν λειτούργησε. Η τριάδα των Χόνγκλα, Ντέλε-Μπασίρου και Γένσεν δεν βρήκε τις σωστές αποστάσεις και την ισορροπία της, η ανάπτυξη έγινε προβλέψιμη και τα πολλά γεμίσματα, με τον δυνατό αέρα, περισσότερο δυσκόλευαν παρά βοηθούσαν.

Το θετικό είναι ότι ο Άρης δεν επέμεινε σε κάτι που δεν του έβγαινε.

Και εδώ πρέπει να πιστωθεί κάτι και στον Μιχάλη Γρηγορίου. Το αρχικό πλάνο δεν λειτούργησε όπως περίμενε, όμως δεν εγκλωβίστηκε σε αυτό. Η αναγκαστική αποχώρηση του Ντέλε-Μπασίρου μπορεί να επιτάχυνε την αλλαγή, αλλά ο προπονητής του Άρη διάβασε σωστά τις ανάγκες του παιχνιδιού, επέστρεψε στο γνώριμο 4-4-2 και στη συνέχεια χρησιμοποίησε σχεδόν όλο το επιθετικό υλικό που είχε στον πάγκο, δείχνοντας ότι δεν συμβιβάστηκε με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Με την επιστροφή στο 4-4-2, ο Άρης έγινε πολύ πιο κοντά σε αυτόν που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και στην αγωνιστική δομή του. Οι γραμμές ανέβηκαν, Χόνγκλα και Γένσεν λειτούργησαν καλύτερα, οι πλάγιοι μπακ πήραν περισσότερο πλάτος, οι εξτρέμ έκλεισαν προς τον άξονα δημιουργώντας περισσότερες επιλογές και η ομάδα άρχισε να παίζει για τη νίκη αντί να περιμένει απλώς την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Άρης θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα το παιχνίδι αν ο Καντεβέρε είχε αξιοποιήσει τη μεγάλη ευκαιρία του 53’. Δεν το έκανε, αλλά η ομάδα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Γρηγορίου φόρτωσε σταδιακά το γήπεδο με περισσότερο επιθετικό στοιχείο, έριξε στο ματς Μορόν, Παλάσιος, Γιαννιώτα και Φαντιγκά και τελικά δύο από τους παίκτες που είχαν επιστρέψει πρόσφατα στο rotation συμμετείχαν άμεσα στη φάση της νίκης.

Όσο για τον παράγοντα της τύχης. Στον αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο χρειάζεται πάντα και είναι απαραίτητο να την έχεις μαζί σου σε κάποια παιχνίδια. Ο Άρης δεν την είχε στη φάση του Καντεβέρε, την είχε στην τελευταία στιγμή με το αυτογκόλ του Χρυσόπουλου. Δεν χρειάζεται ούτε να την αρνηθεί κανείς ούτε να την κάνει βασική εξήγηση του αποτελέσματος.

Γιατί η ουσία είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης πήγε να κερδίσει το παιχνίδι. Ο Αστέρας υποχώρησε, δεν κατέγραψε τελική προσπάθεια, οι «κιτρινόμαυροι» πήραν περισσότερα μέτρα, αύξησαν την πίεση και παρέμειναν μέχρι τέλους σε αναζήτηση του γκολ.

Πέντε νίκες στα έξι, επτά στις έντεκα και δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς γκολ παθητικό -το πρώτο εκτός έδρας. Αυτά δεν ακυρώνουν τις αδυναμίες που φάνηκαν στο πρώτο μέρος. Τις βάζουν όμως σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.

Ο Άρης δεν είναι ακόμη ομάδα χωρίς προβλήματα και αδυναμίες. Αρχίζει όμως να γίνεται ομάδα που ξέρει να επιβιώνει από αυτά. Και αυτό, πριν από ένα σαφώς δυσκολότερο τεστ απέναντι στον Ολυμπιακό και τα διαδοχικά ντέρμπι που ακολουθούν μέχρι τη 16η αγωνιστική, είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που πήρε μαζί του από την Τρίπολη.

