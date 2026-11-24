Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr τους λόγους που ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να ασκήσει το «Joker Right» και να ζητήσει την αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου στο Φάληρο.

Το ενδεχόμενο να ζητήσει ο Ολυμπιακός την αναβολή της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βάση. Δεν πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια να κερδίσει η ομάδα μερικές ημέρες ξεκούρασης ούτε για μια κίνηση τακτικής απέναντι σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της. Με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, μοιάζει περισσότερο με μια απόφαση που θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, με γνώμονα τη συνολική πορεία του Ολυμπιακού στη σεζόν.

Το πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι πραγματικά εξαντλητικό. Η Μίλαν έρχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη (26/11), ακολουθεί η δύσκολη έξοδος στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη και στη συνέχεια υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. Τρεις αγώνες υψηλών απαιτήσεων, με διαφορετικές αγωνιστικές και πνευματικές ιδιαιτερότητες, μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Και αμέσως μετά, στις 5 Δεκεμβρίου, είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ουσιαστικά, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να δώσουν τέσσερις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις μέσα σε ένα διάστημα περίπου δέκα ημερών.

Δεν περισσεύουν πλέον λύσεις

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η συχνότητα των αγώνων. Είναι ότι ο Ολυμπιακός καλείται να ανταποκριθεί σε αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα με σημαντικές απουσίες και με περιορισμένες επιλογές σε συγκεκριμένες θέσεις. Η μεσαία γραμμή έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, ο Σαντιάγκο Έσε χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επιστρέψει, ενώ και ο Λορέντσο Σιπιόνι δεν βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή, ο τραυματισμός του Λίον Μπέιλι ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα πρόβλημα, στερώντας από τον Αλγκουαθίλ μία επιθετική λύση που μόλις είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό της.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η διαχείριση του έμψυχου δυναμικού γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει σε ένα γεμάτο ρόστερ, ώστε να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον χωρίς να επηρεαστεί η αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Αντίθετα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αναγκάζονται να σηκώνουν μεγάλο βάρος, με τον κίνδυνο της επιπλέον καταπόνησης να είναι υπαρκτός. Και σε αυτό το σημείο της χρονιάς, ένας ακόμη τραυματισμός μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από την απώλεια ενός αποτελέσματος.

Ο Αλγκουαθίλ πρέπει να προστατεύσει την ομάδα του

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει μπροστά του μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και η ανάγκη για αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από την άλλη, υπάρχει η υποχρέωση να διατηρήσει την ομάδα σε κατάσταση που θα της επιτρέπει να ανταποκριθεί σε βάθος χρόνου. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται κάθε παιχνίδι απομονωμένα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τι έχει προηγηθεί και τι ακολουθεί.

Ειδικά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να έχει ένταση και υψηλές απαιτήσεις, παρότι μιλάμε για αναμέτρηση Κυπέλλου. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο κανείς δεν πρόκειται να κάνει συντήρηση δυνάμεων, καθώς διακυβεύεται η παρουσία στην πρώτη τετράδα της Λιγκ Φέις και το γόητρο. Τρεις ημέρες αργότερα, όμως, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παρουσιαστεί ξανά έτοιμος για ένα ακόμη ντέρμπι, αυτή τη φορά απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες στο 100%, ειδικά με το συγκεκριμένο απουσιολόγιο.

Δεν είναι θέμα αποφυγής του ντέρμπι

Ασφαλώς, μια αναβολή δεν αποτελεί μαγική λύση. Δεν εγγυάται ότι όλοι οι τραυματίες θα επιστρέψουν ούτε ότι η ομάδα θα εμφανιστεί αυτομάτως καλύτερη. Μπορεί, όμως, να προσφέρει στον Αλγκουαθίλ κάτι που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη: χρόνο. Χρόνο για αποκατάσταση, για καλύτερη προετοιμασία, για να δουλέψει με περισσότερες επιλογές και κυρίως για να αποφορτίσει όσους έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο.

Είναι σημαντικό, επίσης, να ξεκαθαριστεί ότι μια τέτοια απόφαση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προσπάθεια αποφυγής της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται ένα ντέρμπι, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Έχει, όμως, κάθε λόγο να προστατεύσει την ομάδα του και να διεκδικήσει τους στόχους της με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Η διαχείριση ενός ρόστερ δεν κρίνεται μόνο από το ποιοι παίζουν κάθε τρεις ημέρες, αλλά και από το πώς θα καταφέρουν να παραμείνουν διαθέσιμοι και ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Η διορία για την υποβολή του σχετικού αιτήματος ολοκληρώνεται την Παρασκευή (27/11) και το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει σοβαρά τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Εφόσον ο Αλγκουαθίλ κρίνει ότι η ομάδα χρειάζεται περισσότερο χρόνο, θα είναι λογικό να εισηγηθεί την αναβολή. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγωνιστικές υποχρεώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι τραυματισμοί έχουν περιορίσει αισθητά τις επιλογές, η προστασία του ρόστερ δεν είναι πολυτέλεια.