Ο Ντέλε Μπασίρου τραυματίστηκε πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην Τρίπολη και αντικαταστάθηκε υποχρεωτικά.

Ο έμπειρος μέσος επέστρεψε στην 11αδα του Άρη λόγω της απουσίας του Ούρος Ράσιτς αλλά δεν ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο. Τραυματίστηκε λίγο πριν τελειώσει το 45λεπτο και μάλιστα αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του (στη γάμπα), αλλά η εικόνα του ποδοσφαιριστή έδειξε ότι δεν πρόκειται για «επιπόλαιο» τραυματισμό.