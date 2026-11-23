Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της μήνυμα εμψύχωσης στον άτυχο Αργεντινό εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά δείχνει με πράξεις, όπως έχει κάνει και η ΠΑΕ αποδεικνύοντας ότι ο σύλλογος είναι ενωμένος, πόσο στέκεται κοντά στους αθλητές του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Με μήνυμά της στα social media ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Αργεντινό εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος όπως έδειξαν σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, στο ματς με τον ΟΦΗ.

«Μείνε δυνατός, Σάντι! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός από ποτέ!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ποστάρισμα της ΚΑΕ.

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