Σαντίνο Αντίνο: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε περαστικά στον Αργεντινό
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά δείχνει με πράξεις, όπως έχει κάνει και η ΠΑΕ αποδεικνύοντας ότι ο σύλλογος είναι ενωμένος, πόσο στέκεται κοντά στους αθλητές του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Με μήνυμά της στα social media ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Αργεντινό εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος όπως έδειξαν σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, στο ματς με τον ΟΦΗ.
«Μείνε δυνατός, Σάντι! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός από ποτέ!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ποστάρισμα της ΚΑΕ.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Δείτε την ανάρτηση
Stay strong, Santi! You’ll come back stronger than ever! 💚☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.