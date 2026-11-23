Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράγει για τον χρόνο που μετριέται διαφορετικά και τη νέα μεθοδολογία για να επιτυγχάνονται αλλοιώσεις που ξεπερνούν την τεχνολογία.

Είθισται να αναζητούμε τη διαιτητική αδικία σε ένα πέναλτι που δεν δόθηκε ή κακώς καταλογίστηκε, σε μια κόκκινη που δεν βγήκε, σε ένα γκολ που ακυρώθηκε.

Στη Νίκαια το Σάββατο είδαμε κάτι καινούργιο: πώς χτυπάς μια ομάδα χωρίς να αγγίξεις ούτε μία φάση του αγώνα. Με ταχύτερο χρονόμετρο, τον τέταρτο διαιτητή επικεφαλής, και με στόχο το επόμενο παιχνίδι.

Τα «10 δευτερόλεπτα» που δεν ήταν δέκα.

Στο 86' ο Νίκολιτς αποσύρει τον Γιόβιτς για να εισέλθει ο Γκατσίνοβιτς. Ο τέταρτος διαιτητής, Φώτης Νταούλας, (υποτίθεται ότι) μετράει δέκα δευτερόλεπτα στην έξοδο του Σέρβου και ενεργοποιεί τον κανονισμό: ο αντικαταστάτης πρέπει να παραμείνει εκτός αγώνα για επιπλέον ένα λεπτό και η ΑΕΚ να παίζει με δέκα, με το σκορ στο 0-1 και την Καλαμάτα να ψάχνει τρόπο αντίδρασης.

Όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο, στις εξέδρες ή κοντά στη φάση μιλούν για μια έξοδο στα 6-7 δευτερόλεπτα, βαριά. Ούτε η τηλεοπτική εικόνα φανερώνει κάτι περισσότερο. Ο Νταούλας όμως μέτρησε δέκα και ο κανονισμός, που σπάνια βλέπουμε να εφαρμόζεται σε άλλους, εφαρμόστηκε με απόλυτη αυστηρότητα σε βάρος της ΑΕΚ.

Η παγίδα στον πάγκο

Μετά έρχεται η πρόκληση. Η ομάδα μένει με δέκα ποδοσφαιριστές σε κρίσιμο σημείο, ο πάγκος βράζει και ο 4ος μάλλον περιμένει εναγωνίως να εκραγεί ο Νίκολιτς προς τους διαιτητές για να του δείξει την έξοδο. Ο Σέρβος όμως κρατιέται. Δεν λέει λέξη σε κανέναν διαιτητή, όμως λίγο αργότερα ξεσπά προς τον δικό του τερματοφύλακα: διαμαρτύρεται εντόνως στον Στρακόσα επειδή δεν πέταξε την μπάλα έξω, για να σταματήσει το παιχνίδι και να μπει επιτέλους ο Γκατσίνοβιτς.

Ο Νταούλας καιροφυλαχτεί και αρπάζει την ευκαιρία. Στην επικοινωνία με τον Ματσούκα, του λέει ότι ο προπονητής μπήκε στο γήπεδο και ότι δεν συμμορφώνεται. Ο ρέφερι εμφανίζεται με την κόκκινη και ο Νίκολιτς φεύγει για τα αποδυτήρια λέγοντας φωναχτά στον 4ο «show some respect» («δείξε λίγο σεβασμό»), έχοντας καταλάβει ότι μάλλον έπεσε θύμα πλεκτάνης.

Αποχωρώντας, σαν να αντιλαμβανόταν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και σχέδιο: σε μια φάση που άνετα (και βαριά-βαριά) έβγαινε μια κίτρινη, επέλεξαν την κόκκινη, που σημαίνει ότι ο προπονητής της ΑΕΚ δεν θα κάθεται στον πάγκο την Κυριακή, στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ένα πολύ κρίσιμο ντέρμπι και για τους δύο.

Το παιχνίδι στη Νίκαια, άλλωστε, είχε σχεδόν κριθεί. Αυτό που μπορούσε ακόμα να επηρεαστεί σημαντικά, ήταν το επόμενο.

Δεν ήταν παρεξήγηση, ούτε υπερβολικός ζήλος. Ήταν μια σειρά από βήματα. Πρώτα ο αυστηρός κανονισμός, με μέτρημα που δεν επιβεβαιώνεται πουθενά. Μετά η ομάδα με 10 και η αναστάτωση στον πάγκο. Και στο τέλος η αφορμή για την αποβολή, με αναφορά για «μη συμμόρφωση». Το αποτέλεσμα: η ΑΕΚ χωρίς προπονητή στο ντέρμπι.

Η νέα πατέντα

Μέχρι τώρα, για να χτυπήσεις μια ομάδα, χρειαζόσουν το σφύριγμα του διαιτητή ή την οθόνη του VAR. Από το Σάββατο υπάρχει και τρίτος δρόμος: ο τέταρτος διαιτητής, η πλάγια γραμμή, το χρονόμετρο. Αποφάσεις που κανείς δεν θα αναλύσει σε ριπλέι, γιατί δεν αφορούν καμία φάση του αγώνα. Ζημιά όμως κάνουν, και μάλιστα πριν από τα μεγάλα ματς.

Η ΑΕΚ θα παίξει χωρίς τον Νίκολιτς στον πάγκο. Έχει όμως κάθε λόγο να θυμάται το όνομα του Νταούλα και να ρωτήσει δημόσια: ποιος μέτρησε τα δέκα δευτερόλεπτα, με ποιο ρολόι, και γιατί αυτή η αυστηρότητα εμφανίζεται μόνο όταν στο γήπεδο βρίσκεται η ΑΕΚ;

Και αλλού, βόλτα στην εξοχή

Διότι στις αλλαγές του Παναθηναϊκού το ρολόι μοιάζει να μην υπάρχει. Εκεί οι παίκτες βγαίνουν με την ησυχία τους, με χαιρετούρες προς την εξέδρα, χάι-φάιβ και χτυπήματα στην πλάτη. Είναι βόλτα στην εξοχή, και κανένας τέταρτος διαιτητής δεν μετράει, είναι πολλά βλέπεις τα 17’’ στην αλλαγή του Γκαρσία για να μπει ο Καμαρά...

Για την ΑΕΚ ο κανονισμός εφαρμόζεται με το δευτερόλεπτο. Για τον Παναθηναϊκό απλώς δεν υφίσταται. Αν είχε δε κάνει κάτι σαν κι αυτό που έπραξε ο Ταμπόρδα ένας με κιτρινόμαυρα, ας πούμε ο Μαρίν, τότε θα είχαμε κόκκινη και 6 αγωνιστικές. Μη με ρωτάτε το πώς, κάτι θα έβρισκαν, εδώ γίνονται «εργαλεία» οι 4οι...