Με τον Σόλα Σορετίρε στο γυμναστήριο μετά την ίωση και αρκετούς τραυματίες σε θεραπεία, ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω την Κηφισιά και στρέφεται στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα εύκολο τελικά τρίποντο στον αγώνα με την Κηφισιά, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει περισσότερο στο χθεσινό παιχνίδι. Στο πρόγραμμα του ακολουθεί η αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Αθήνα με το οποίο θα κλείσουν τα ντέρμπι του πρώτου γύρου, όλα εκτός έδρας.

Οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι προπονήθηκαν σήμερα σε δυο γκρουπ με όσους αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με την Κηφισιά να κάνουν αποθεραπεία.

Στο ιατρικό δελτίο προστέθηκε το όνομα του Σόλα Σορετίρε, που λόγω ίωσης έμεινε εκτός αποστολής. Ο νεαρός Άγγλος ακολούθησε δικό του πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει να περιμένει επιστροφές καθώς Πέλκας, Γιάκιτς, Μοναστηρλής και Τέιλορ έκαναν θεραπεία ενώ ο Τσάλοφ ακολουθεί ατομικό στο γήπεδο.

Ο Ιταλός έδωσε στους παίκτες του ρεπό για αύριο και τους περιμένει στην προπόνηση την Τετάρτη το πρωί για να ξεκινήσει προετοιμασία για το ντέρμπι με την ΑΕΚ