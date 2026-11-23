Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην διαιτητή Αντώνη Καρατζίκα. Η αρμοδιότητα που θα έχει.

Μία νέα προσθήκη στο οργανόγραμμά του έκανε ο Παναθηναϊκός, αφού ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην διαιτητή Αντώνη Καρατζίκα. Εκείνος θα επιληφθεί των θεμάτων επιμόρφωσης, ανάλυσης και ενημέρωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος και των στελεχών του για τα θέματα κανονισμών διαιτησίας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντώνη Καρατζίκα, ο οποίος αναλαμβάνει την επιμόρφωση, ανάλυση και ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και των στελεχών της ΠΑΕ σε θέματα κανονισμών διαιτησίας.

Το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνει τη συστηματική ενημέρωση για την εφαρμογή και την ερμηνεία των κανονισμών διαιτησίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και της UEFA.