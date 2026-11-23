Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για την αντίδραση του Παναθηναϊκού στον τραυματισμό του Αντίνο που έφερε τη νίκη, εκείνους που βγήκαν μπροστά, το σερί που διατηρήθηκε, αλλά και τη δύσκολη συνέχεια.

When you mess with Panathinaikos, it tends to mess back θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της χθεσινής αναμέτρησης παραφράζοντας τη διάσημη ατάκα που είχε πει ο Ironman στον Captain America στην ταινία «Avengers: Endgame» προτού ξεκινήσουν ένα ταξίδι χρόνο, το οποίο θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην αρχή, αλλά ένα ακόμη μεγαλύτερο κακό στη συνέχεια, ακριβώς επειδή ο δεύτερος πείραξε τη ροή του χρόνου.

Έτσι ακριβώς χθες μοίρα τα έβαλε δύο φορές με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον ΟΦΗ, πρώτα με τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αντίνο που έφυγε κλαίγοντας, αφήνοντας σαστισμένους τους συμπαίκτες του κι έπειτα με το τυχερό πέναλτι που πήρε ο Αϊτόρ στο φινάλε, αλλά ο Φούντας δεν μπόρεσε να μετατρέψει γκολ, αφού ο Πένια απέκρουσε.

Οι «πράσινοι» πήγαν στο ημίχρονο στα αποδυτήρια όντας στο 0-0 χάρη στον Ισπανό κίπερ, αλλά καταρακωμένοι ψυχολογικά βλέποντας τον συμπαίκτη του να σφαδάζει και να κλαίει στο χορτάρι, ξέροντας πως πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Το «τριφύλλι» βγήκε στο δεύτερο μέρος αποφασισμένο να πάρει το ματς πάση θυσία. Πλέον, δεν είχε να κάνει με το να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες του ήθελαν να κερδίσουν αυτό το ματς και να το αφιερώσουν στον «αδερφό» τους, που ήταν πληγωμένος.

«Κόβεις ένα κεφάλι, δύο νέα θα πάρουν τη θέση του»

ΚΙ αυτό ακριβώς έκανε. Την ώρα που οι συνήθεις πρωταγωνιστές του δεν έδειχναν να μπορούν να βρουν τη λύση, ήρθαν στο προσκήνιο δύο άλλοι, που είχαν «σιγήσει» για διαφορετικούς λόγους.

Ο ένας ήταν ο Λιβάι Γκαρσία, που είναι από τους βασικούςπαίκτες του ροτέισον, έκανε κάποια αρκετά καλά παιχνίδια, ωστόσο του έλειπε το γκολ, μιας και το τελευταίο που είχε σημειώσει ήταν στις αρχές του Αυγούστου στο εκτός έδρας ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που ήταν και το πρώτο του με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Έκτοτε είχαν ακολουθήσει 16 παιχνίδια και 40+ τελικές, που η μπάλα δεν κατέληγε στο πλεκτό, παρ' ότι σύμφωνα με τα xG που είχε, θα άξιζε να έχει σκοράρει ακόμα όχι ένα, όχι δύο αλλά πέντε γκολ.

Ο άλλος ήταν ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ομάδας, που είχε χάσει τη θέση του στο βασικό ροτέισον και δεν είχε καταφέρει να αρπάξει τις μετέπειτα ευκαιρίες που του έδωσε ο Νίστρουπ.

Χθες όμως ο Κροάτης μπήκε μέσα στη θέση του τραυματία Αντίνο κι έκανε τη διαφορά. Ζητούσε μπάλες, ευθύνες και βρήκε και το γκολ που σφράγισε τη νίκη στο 85ο λεπτό του ματς, μ' ένα ακόμη εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Αυτό ήταν το τρίτο τέρμα του Κροάτη μεσοεπιθετικού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε κι εκείνος να σκοράρει από τα προκριματικά και το εντός έδρας 1-1 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας τρεισήμισι μήνες πίσω.

Κοινώς, ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε δύο ποδοσφαιριστές του που είχαν να σκοράρουν συνολικά μαζί επτά μήνες, να σπάνε... την κατάρα σε μία στιγμή που η ομάδα του είχε ανάγκη και να αναγάγονται σε πρωταγωνιστές.

Για άλλη μια φορά το «τριφύλλι», όταν του τέθηκε ένα εμπόδιο τη φετινή σεζόν, το ισοπέδωσε περνώντας από πάνω του. Το έκανε όταν υπέστη το σοκ με τον Ουναΐ και μάλιστα σε διάρκεια, το έκανε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό μ' ένα σερί που τρέχει ακόμα, το έκανε στα προκριματικά αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα με τα ματς τραυματισμούς και μεταγραφές.

Ο Δανός τεχνικός έχει δημιουργήσει ένα σύνολο, που όταν συναντάει ένα εμπόδιο, δεν έχει μάθει να σταματάει, αλλά να ψάχνει τρόπους για να το υπερβεί. Ξέρετε πως το έχει κάνει αυτό;

Βγαίνοντας στη συνέντευξη Τύπου και μετά τον τέταρτο σοβαρό τραυματισμό που έχει να διαχειριστεί μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του στην ομάδα και λέει πως εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και οι απουσίες δεν είναι δικαιολογίες.

Η 9η σερί νίκη και η ζωή χωρίς τον Αντίνο

Η πύρρειος νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ τον βοήθησε να συνεχίσει το σερί που τρέχει ήδη από την εκτός έδρας ήττα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό, δηλαδή από την προηγούμενη επανέναρξη.

Εννιά σερί θετικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις, όμως μ' ένα αρκετό δύσκολο πρόγραμμα να έρχεται. Ταξίδι στη Δανία για να αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ, εκτός ο Ατρόμητος και μετά μέσα σε 16 μέρες Ολυμπιακός εκτός για το Κύπελλο, Άρη εντός για το πρωτάθλημα, Φράιμπουργκ εκτός για το Conference, ΠΑΟΚ εκτός για το πρωτάθλημα και Μπράιτον εντός για το Conference, προτού κλείσει τις υποχρεώσεις του πριν τις γιορτές με το εντός έδρας ματς με τον Ηρακλή.

Κι όλα αυτά πιθανότατα χωρίς να έχει πια τον Αντίνο, όχι γι' αυτά τα ματς μόνο, αλλά και γενικότερα για την υπόλοιπη σεζόν. Ναι, ο Παναθηναϊκός αντιδράει, ναι αναδεικνύει συνεχώς πρωταγωνιστές από το ποιοτικό και γεμάτο ρόστερ που έχει, όμως πλέον μπορεί να χρειαστεί να διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν χωρίς τους δύο πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές του.

Η πρόκληση είναι τεράστια και η «αρμάδα» του Νίστρουπ αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τελευταίας... ρανίδος του αίματός της για να καταφέρει την αποστολή της. Όμως ακόμα και σε αυτό το βαθύ ρόστερ του «τριφυλλιού» οι λύσεις πια είναι περιορισμένες ενόψει των μαζεμένων αγώνων κι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι προσαρμογή θα κάνει ο Δανός τεχνικός αυτή τη φορά για να βοηθήσει την ομάδα του.

Υ.Γ. Περαστικά στον Σαντίνο Αντίνο. Μακάρι να γυρίσει πίσω ακόμα πιο δυνατός. Μας χάλασες το βράδυ άτιμε. Σε όλους αυτούς που σκέφτεστε «Α, παίρνει τόσα εκατομμύρια, είναι εξασφαλισμένος, δεν έγινε κάτι», πρέπει να καταλάβετε ότι ο πόνος της ψυχής δεν απαλύνεται με τα λεφτά. Το αγόρι αυτό, όταν έπεφτε στο χορτάρι, σκεφτόταν τον γολγοθά που έχει να ανέβει, τους κινδύνους της καριέρας του και όλα αυτά. Αποκτήστε ενσυναίσθηση. Δεν πειράζει που έτυχε να έχει καλύτερο κοινωνικοοικονομικό στάτους από μας. Έχει δικαίωμα να στενοχωριέται.