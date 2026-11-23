Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα να φωνάζουν δικαιολογημένα αρκετές ομάδες και (πάλι) για την αποβολή Νίκολιτς...

Πραγματικά προβληματική αγωνιστική, τραγικό Σαββατοκύριακο, για τη διαιτησία σε όλες τις κατηγορίες, σε Superleague, σε Superleague 2, στο γυναικείο πρωτάθλημα με την Αντωνίου να κάνει πάλι δουλίτσα και πάντα σε βάρος της ΑΕΚ, μιλάμε για αίσχη παντού! Το κακό για τους ιθύνοντες της ΚΕΔ, που κατά ομολογία του Γάλλου αρχιδιαιτητή έχουν αποτύχει στο αντικείμενο της δουλειάς τους (κανένα πρόβλημα δεν ασχολείται κανείς και κανονικά πέφτει το ...μαρούλι και συνεχίζουν το αποτυχημένο έργο τους), είναι ότι δεν προέκυψε έστω φάση, στιγμή που να συνιστά υποψία εύνοιας της Ένωσης, προκειμένου να κάνει focus σε αυτή ο mediaκος ελεγχόμενος... εμετός και έτσι να περάσουν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα όλα τα υπόλοιπα. Τούτη τη φορά δεν γινόταν να κρύψουν τα οφθαλμοφανή για να εστιάσουν σε μια φάση σε αναμέτρηση του Δικέφαλου, να βάλουν το υπαλληλικό προσωπικό σε λειτουργία να μας βιάσει την αλήθεια, να παρουσιάσει άλλους κανονισμούς, να βιάσουν την πραγματικότητα και να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους.

Η ΑΕΚ πέρασε από την Νεάπολη το Σάββατο και η μόνη φάση που συζητήθηκε ήταν, δυστυχώς για το σύστημα και τους ...Λανουάδες, η αδικαιολόγητη αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς: να θυμίσουμε εδώ ότι ο Σέρβος τεχνικός της πρωταθλήτριας πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια επειδή βγήκε από τον επιτρεπόμενο χώρο, όντως, του πάγκου του και δίχως να παρατηρηθεί νωρίτερα με κίτρινη, με εισήγηση ενός αποτυχημένου κατά γενική ομολογία διαιτητή που τοποθετείται 4ος (αφού δεν κάνει το παλικάρι), προς τον Ματσούκα! Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά είναι πως και ο Χριστοφιλέας της Καλαμάτας είχε βγει εκτός ορίων πάγκου καμία 15αρια (μίνιμουμ) φορές και δικαιολογημένα μιας και ΟΛΟΙ γνωρίζουμε το γήπεδο της Νεάπολης και τις δυνατότητες αυτού... Επίσης δεν θέλω να θυμηθώ τον Χαραλάμπους και πού βρισκόταν στην Νέα Φιλαδέλφεια 20 φορές στη προηγούμενη μόλις αγωνιστική, όπου δεν αποβλήθηκε ποτέ, αλλά είπαμε ήταν αντίπαλος της Ένωσης!

Σε τούτο δε το σημείο να θυμίσω πως στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, πιο συγκεκριμένα τη σεζόν 2022-2023 στην αναμέτρηση ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0, ο Λουτσέσκου σε πλάγιο που ήθελε για την ομάδα του, σωστή υπόδειξη υπέρ της Ένωσης, από ΞΕΝΟΥΣ διαιτητή και βοηθό, μόνο που δεν έκανε... τάκλιν προς τον αγωνιστικό χώρο, έφυγε από τον πάγκο και λίγο έλειψε να φτάσει στο κόρνερ και μετά να πει κάτι λόγια προς τον Αριστομένη Κουτσιαύτη (τέταρτος τότε και τίποτα δεν είναι τυχαίο), ο οποίος δεν του έκανε καν παρατήρηση! Αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι όλοι ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων εκείνη που συνηθίζουν να ξεχνάνε τόσο γρήγορα, με αποτέλεσμα να έχουν το θράσος να κουνάνε και το δάχτυλο, διότι σε τέτοια επίπεδα επικοινωνιακής αλητείας εχουμε φτάσει. Πραγματικά πρέπει να ήταν σε κατάθλιψη το βράδυ του Σαββάτου στην ΚΕΔ για το γεγονός ότι δεν προέκυψε το παραμικρό σε φάση αμφισβητούμενης υπέρ της Ένωσης και βγήκε τόσο σβηστό και εύκολο σχετικά διπλό...

Δεν περίμενα και φυσικά δεν έγινε βέβαια να προκύψει αναφορά στο γεγονός ότι η Καλαμάτα τελείωσε το ματς με 0 κίτρινες, παρά το πάτημα με τις τάπες του Καλουτσικίδη στον Κοϊτά, το επικίνδυνο παιχνίδι δυο φορές του Ροντρίγκες, τη φάση που προκάλεσε τον τραυματισμό του Αριάγκα και δυο ακόμη περιπτώσεις. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση λοιπόν βγήκε μοα κάρτα σε βάρος, εννοείται, της ΑΕΚ και του Γιόβιτς, σωστά παρεμπιπτόντως για να είμαι δίκαιος, από έναν διαιτητή πάντως που έπαιξε σωστά στο 50-50 σύμφωνα και με τους "εχθρούς" μας! Αυτό μας αρκεί για να κερδίζουμε παντού: να έχουμε το 50-50, να μας δίνουν τα αυτονόητα, σε τραβήγματα όπως του Μουκουντί (με Λεβαδειακό), σε χέρια (όπως στον Βόλο), σε αποβολές (επίσης στον Βόλο), σε κάρτες (σε τουλάχιστον 8 παιχνίδια έως τώρα). Ξέρω και αντιλαμβάνομαι ότι ζητάω πολλά και προφανώς δεν θα τα δούμε πότε, τουλάχιστον ας το βουλώσουν, μην ασχοληθούν ξανά με την πρωταθλήτρια γιατί είναι αλητεία και θράσος!

Έπειτα από μια αγωνιστική που φωνάζουν, ο καθένας κρίνει αν το κάνουν σωστά ή όχι, αλλά συμβαίνει από τους ΟΦΗ, Ηρακλή ξανά (όχι ότι δεν θα έχανε) και Κηφισιά για το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ (αδίκως για μένα τη στιγμή που θα έχανε αναμενόμενα όπως πήγε να παίξει απλά για να βγάλει την υποχρέωση ελέω απουσιών), θα ήταν συνετό για τους ...Λανουάδες και τους Βαλέριδες να κάνουν εσπευσμένα ένα σεμινάριο διαιτητών να τους αναδείξουν ότι ευνοήθηκε η ΑΕΚ. Λεπτομέρεια που δεν τους απασχολεί ότι θα στηρίζουν το αφήγημα τους στο απόλυτο ψέμα και αφού έχουν την οδό της επίλεκτης αναφοράς στις φάσεις που θέλουν να βιάσουν τον κανονισμό για να στείλουν το μήνυμα ότι η ομάδα του Νίκολιτς είναι ευνοημένη, δεν χρειάζεται να βάλουν στιγμιότυπα καν από το ματς που μας πέρασε το Σάββατο, ας πουν απ' ευθείας ντροπή στον Ματσούκα που πήρε διπλό η ΑΕΚ, να περάσουν το μήνυμα στους υπόλοιπους ότι απαγορεύεται να συμβαίνει αυτό και τα media και τα εργαλεία θα βρουν τρόπο να το επικοινωνήσουν, μην έχουν άγχος...