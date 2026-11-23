Ο Γιώργος Κούδας συμπληρώνει σήμερα, 23 Νοεμβρίου, 80 χρόνια ζωής. Ο Σταύρος Σουντουλίδης ξετυλίγει το νήμα μιας διαδρομής που ταυτίστηκε με τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρες γενιές φιλάθλων.

Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Κούδας γιορτάζει. Γίνεται σήμερα 80 ετών. Γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1946, είκοσι χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Και να που το ημερολόγιο τα έφερε έτσι, ώστε το 2026 να γιορτάζουν μαζί.

Ο «Μεγαλέξανδρος» του ελληνικού ποδοσφαίρου τα ογδόντα του, ο «Δικέφαλος» τα εκατό του. Δύο διαδρομές που συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και έμειναν δεμένες για μια ολόκληρη ζωή.

Ο ίδιος το περιγράφει με τον δικό του τρόπο. Χωρίς μεγάλες κουβέντες, παρότι δικαιούται να πει όσες θέλει.

«Μια από τις ατάκες που έχω πει πολλές φορές είναι πως εγώ στη ζωή μου παντρεύτηκα τον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο μία φορά. Πολλές. Και θα πορεύομαι με τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μου… ρίχνει και 20 χρόνια, αλλά δεν πειράζει. Μεγάλωσα με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε μαζί μου».

Σε αυτές τις λίγες λέξεις βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη η σχέση του με τον σύλλογο. Μια σχέση που πέρασε από γήπεδα γεμάτα λάσπη, από αποδυτήρια μιας άλλης εποχής, από θριάμβους, απογοητεύσεις, τίτλους, αλλά και από εκείνη τη μοναδική αναγνώριση που δεν αποτυπώνεται σε κανέναν στατιστικό πίνακα. Την αγάπη του κόσμου.

Από τα μάρμαρα του Διοικητηρίου στην Τούμπα

Η ιστορία του Γιώργου Κούδα ξεκινά από την περιοχή του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη. Από μια φτωχή οικογένεια, από τις πάνινες μπάλες στην παλιά λαχαναγορά και τα περίφημα μάρμαρα του Διοικητηρίου. Εκεί όπου ένα πιτσιρίκι μπορούσε να ξεχάσει την ώρα, το φαγητό, ακόμη και το σχολείο, αρκεί να είχε μια μπάλα στα πόδια του.

Τον Σεπτέμβριο του 1958, ο μικρός Γιώργος βρέθηκε για δοκιμή στον ΠΑΟΚ. Ο κυρ Παύλος, ο άνθρωπος που είχε διακρίνει το ταλέντο του, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στις αλάνες μπροστά από το υπό κατασκευή γήπεδο της Τούμπας. Περισσότερα από εκατό παιδιά περίμεναν την ευκαιρία τους. Την πρώτη μέρα ο Κούδας πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Ευτυχώς για τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ, ακολούθησε και δεύτερη.

Το πρώτο δελτίο, η φωτογραφία με τον τρίποδα, ο Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο περίφημος «Καπάντζας», που έφερε τον φωτογράφο για να «πιάσει το πουλάκι», όπως θυμάται ο ίδιος, αποτελούν κομμάτια μιας ιστορίας που έχει διηγηθεί πολλές φορές. Κάθε φορά, όμως, επιστρέφει με την ίδια ευκολία σε εκείνο το παιδί των δώδεκα χρόνων.

«Ούτε που φανταζόμουν όλα αυτά που ακολούθησαν. Το τι θα γινόταν για μένα ο ΠΑΟΚ, αλλά και το τι θα γινόμουν εγώ για τον ΠΑΟΚ…».

Η Τούμπα έγινε το δεύτερο σπίτι του. Έπαιζε στο μικρό γηπεδάκι μπροστά από τη σημερινή Θύρα 4, με τους φιλάθλους να περιμένουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια των μικρών ομάδων πριν από τους αγώνες των μεγάλων. Οι πιτσιρικάδες άκουγαν τις επευφημίες, πανηγύριζαν τα γκολ και ονειρεύονταν τη μέρα που θα φορούσαν τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Μετά την προπόνηση, ο Γιώργος επέστρεφε στην αγαπημένη του πλατεία, έβρισκε τους φίλους του στο καφέ «Ροκάρια» και συνέχιζε το ποδόσφαιρο. Το βράδυ τον περίμενε το σχολείο του Γκόνου, στην Αντιγονιδών. Μια καθημερινότητα που σήμερα μοιάζει μακρινή, αλλά εξηγεί πολλά για τον χαρακτήρα και την πορεία του.

Ο «Μεγαλέξανδρος» που χώρισε την Ελλάδα στα δύο

Από το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, στα 17 του χρόνια, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, ο Κούδας έζησε σχεδόν τα πάντα με τον ΠΑΟΚ. Έγινε ο ηγέτης μιας σπουδαίας γενιάς ποδοσφαιριστών, ο άνθρωπος που μπορούσε να σηκώσει ολόκληρη την Τούμπα στο πόδι με μια ενέργεια, μια ντρίμπλα, μια πάσα που κανείς άλλος δεν είχε φανταστεί.

Στα μέσα της δεκαετίας του '60 βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης μεταγραφικής διαμάχης εκείνης της εποχής. Η υπόθεση της μετακίνησής του στον Ολυμπιακό χώρισε την ποδοσφαιρική Ελλάδα στα δύο, προκάλεσε τεράστια ένταση και σημάδεψε τη σχέση των δύο συλλόγων για δεκαετίες. Ο Κούδας, τελικά, επέστρεψε στον ΠΑΟΚ και έμελλε να γίνει το σημαντικότερο πρόσωπο της ποδοσφαιρικής του ιστορίας.

Ακολούθησαν τα χρόνια της μεγάλης ομάδας. Του Λες Σάνον, του Γκιούλα Λόραντ, του Σταύρου Σαράφη, του Κώστα Ιωσηφίδη, του Χρήστου Τερζανίδη, του Κούλη Αποστολίδη και των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών που έβαλαν τον ΠΑΟΚ στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα Κύπελλα του 1972 και του 1974, το πρώτο πρωτάθλημα του 1976, οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, η θρυλική ομάδα που μπορούσε να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Στο κέντρο όλων αυτών βρισκόταν ο Κούδας. Με το «10» στην πλάτη, με εκείνο το ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μυαλό και μια τεχνική που τον έκανε να ξεχωρίζει ακόμη και ανάμεσα σε σπουδαίους συμπαίκτες.

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ 607 Γκολ με τον ΠΑΟΚ 168 Χρόνια στον ΠΑΟΚ 21 Τίτλοι με τον ΠΑΟΚ 3 Συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας 43 Γκολ με την Εθνική Ελλάδας 5

Το γκολ που δεν κατέγραψε καμία κάμερα!

Τον Σεπτέμβριο του 1983, στις Σέρρες, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 4-0. Ο Κούδας, στα 36 του πλέον, πέτυχε εκείνο που ο ίδιος θεωρεί το ομορφότερο γκολ της καριέρας του. Ένα γκολ που δυστυχώς δεν υπάρχει καταγεγραμμένο σε τηλεοπτική εικόνα.

Στην εξέδρα βρίσκονταν δύο άνθρωποι που είχαν σημαδέψει τη ζωή του. Ο πατέρας του, Γιάννης, και ο Γιώργος Σιδέρης. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, ήταν πρόσωπα με ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Αυτό το παιχνίδι έμεινε βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του. Όπως και τόσα άλλα. Μόνο που, όταν του ζητήθηκε να ξεχωρίσει την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του, δεν διάλεξε κάποιον τελικό, ένα πρωτάθλημα ή ένα από τα 168 γκολ που πέτυχε με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Γύρισε τον χρόνο στον Σεπτέμβριο του 1995.

«Αυτό τώρα θέλει σκέψη κι εσείς μου ζητάτε να σας το πω σε ένα λεπτό… Το συναίσθημα που ένιωσα στο φιλικό που έγινε προς τιμήν μου στην Τούμπα, τον Σεπτέμβριο του 1995, μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ένιωσα όλη την αγάπη, όλο το χειροκρότημα του κόσμου».

Εκείνη την ημέρα τοποθετήθηκε και η προτομή του στην Τούμπα. Μερικά χρόνια αργότερα κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί του Ολυμπιακού την κατέστρεψαν. Ο ίδιος δεν το ξέχασε, αλλά κράτησε κάτι πολύ σημαντικότερο. Το χειροκρότημα και την αγάπη χιλιάδων ανθρώπων που είχαν μεγαλώσει μαζί του.

Από τον Κούδα στον Κωνσταντέλια

Ογδόντα χρόνια μετά τη γέννησή του, ο Κούδας εξακολουθεί να παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ με την ίδια αγωνία. Να ενδιαφέρεται για την ομάδα, να χαίρεται για τις επιτυχίες της, να προβληματίζεται για όσα δεν πηγαίνουν καλά. Κυρίως, όμως, να νοιάζεται για τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στον σύλλογο.

Για δεκαετίες ο κόσμος αναζητούσε τον «νέο Κούδα». Κάθε ταλαντούχος πιτσιρικάς που εμφανιζόταν στην Τούμπα κουβαλούσε, θέλοντας και μη, αυτή τη σύγκριση. Ώσπου εμφανίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Και ο ίδιος ο «Μεγαλέξανδρος» παραδέχεται πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

«Πάει αυτό. Τόσο καιρό το έψαχναν όλοι και πλέον αναρωτιούνται αν και πότε θα βγει νέος Κωνσταντέλιας. Που, να ξέρετε, θα είναι δύσκολο να βγει νέος Κωνσταντέλιας, αλλά πάντα θα ελπίζουμε».

Έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η κουβέντα όταν προέρχεται από τον Γιώργο Κούδα. Από τον άνθρωπο που για μισό αιώνα αποτελούσε το μέτρο σύγκρισης για κάθε ποδοσφαιριστή που έβγαινε από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Δεν διεκδικεί την αποκλειστικότητα του μύθου. Αναγνωρίζει το ταλέντο, χαίρεται που η ομάδα του συνεχίζει να γεννά ποδοσφαιριστές και επιμένει πως αυτή πρέπει να είναι η βάση της.

Μιλά με αγάπη για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τον Δημήτρη Πέλκα, τον Ανέστη Μύθου, τον Δημήτρη Χατσίδη, τον Κωνσταντίνο Μπαταούλα, τον Δημήτρη Μοναστηρλή. Παιδιά που μεγάλωσαν ή μεγαλώνουν στον ΠΑΟΚ, ακολουθώντας μια διαδρομή που ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε.

«Ο ΠΑΟΚ οφείλει να στηρίζεται στα δικά του παιδιά. Και ο Ιβάν Σαββίδης έκανε το καλύτερο που θα μπορούσε. Επένδυσε στα νέα παιδιά».

Και συνεχίζει με μια φράση που θα μπορούσε να αποτελεί παρακαταθήκη για κάθε πιτσιρικά που περνά την πόρτα των ακαδημιών.

«Πάντα τα δικά μας τα παιδιά θα τα αγαπάμε περισσότερο, πώς να γίνει; Ο Μύθου τώρα είναι 19 χρόνων και είναι από τα εννιά του στον ΠΑΟΚ. Είναι μια ζωή ΠΑΟΚ, κυριολεκτικά. Πώς να μη στηρίξεις αυτά τα παιδιά; Δεν τη βρήκαν απλά αυτή τη φανέλα που φοράνε. Την πόνεσαν».

Ογδόντα χρόνια Κούδας, ένας αιώνας ΠΑΟΚ

Σήμερα ο Γιώργος Κούδας δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Οι αριθμοί του έχουν περάσει στην ιστορία, οι τίτλοι βρίσκονται στην τροπαιοθήκη του συλλόγου, οι φωτογραφίες του γεμίζουν τα λευκώματα και τα αρχεία της Τούμπας. Το όνομά του παραμένει σημείο αναφοράς ακόμη και για ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να τον δουν να αγωνίζεται.

Πριν από τέσσερα χρόνια, στο αφιέρωμα του Gazzetta για τα 76α γενέθλιά του, είχαμε επιστρέψει σε μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα πρώτα του βήματα στον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι ακόμη την αντίδρασή του όταν την αντίκρισε. «Κοίτα πώς ήμουν…, ένα μικρό παιδάκι», είχε πει συγκινημένος.

Αυτό το παιδάκι έγινε ο Γιώργος Κούδας. Ο ποδοσφαιριστής που αποθέωσαν γενιές φιλάθλων, που ενέπνευσε τραγούδια, που αγαπήθηκε όσο λίγοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος που εξακολουθεί να μιλά για τον ΠΑΟΚ σαν να βρίσκεται ακόμη στα αποδυτήρια της Τούμπας, έτοιμος να φορέσει τη φανέλα με το «10».

Ο ίδιος είχε βρει κάποτε τον ωραιότερο τρόπο για να ευχαριστήσει τον κόσμο του: «Κάποτε πετούσα, εσείς με προσγειώσατε ομαλά. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας».

Το 2026 ο ΠΑΟΚ κλείνει εκατό χρόνια και ο Γιώργος Κούδας ογδόντα. Εκείνο το παιδί που το 1958 πήγε για δοκιμή στις αλάνες της Τούμπας εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα του. Να τη νοιάζεται, να τη συμβουλεύει, να την αγαπά.

Χρόνια πολλά, Γιώργο. Να είσαι γερός και να συνεχίσεις να βλέπεις τον ΠΑΟΚ σου να μεγαλώνει. Όπως μεγάλωσες κι εσύ μαζί του.