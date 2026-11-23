Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το πλαστό 2-0 του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ και καταγράφει όλα τα σφυρίγματα υπέρ του Τριφυλλιού που δεν θα διαβάσετε πουθενά αλλού!

Aφού φτάσαμε στο σημείο μία φάση που το πολύ σηκώνει συζήτηση περί κίτρινης για σπρώξιμο σε κράτημα-αγκάλιασμα αντιπάλου και κλασσική ''κοκορομαχία'' του Ταμπόρδα με τον Σιέλη, να γίνεται σημαία δήθεν εύνοιας του Παναθηναϊκού σε ματς όπου ο Νους έπρεπε να έχει αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 37' για σκόπιμο χτύπημα στον Ντε Φράι, σε ματς όπου ο ΟΦΗ πήρε-δικαίως- πέναλτι στο τέλος του πρώτου μέρους ήρθε η ώρα για μερικές αποκαλύψεις. Έφτασε η ώρα να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Τέλος τα μισόλογα. Είστε έτοιμοι; Φύγαμε...

Το γκολ του Λιβάι Γκαρσία έπρεπε να ακυρωθεί. Ο διεθνής φορ πήδηξε τόσο ψηλά που απαγορεύεται, παραβίασε το FIR Αθηνών και βρέθηκε σε σημείο του αέρα που για να πετάξεις χρειάζεται άδεια από τον πύργο ελέγχο του ''Ελευθέριος Βενιζέλος''. Σύμφωνα με κάποιες πηγές τα παπούτσια του είχαν αερόσολα, από εκείνες που πιτσιρικάδες τις φουσκώναμε για να πηδάμε πιο ψηλά. Άκυρο, λοιπόν, το γκολ.

Στη φάση του πέναλτι που εκτελεί ο Φούντας θα έπρεπε ο Παπαπέτρου να δείξει επανάληψη. Ο Ινάκι Πένια χρησιμοποιεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό του Άνγκερκεν και του Μουντάκη, οι οποίοι είχαν μελετήσει τις εκτελέσεις του Έλληνα φορ και υπέδειξαν στον Ισπανό κίπερ ποια γωνία να επιλέξει. Αν δεν είναι αυτό... κλεψιά, τι είναι; Που ακούστηκε; Που οδηγείται το ποδόσφαιρο και τι τακτικές είναι αυτές; Αφήστε που ο Πένια αντί να έχει το ένα πόδι πάνω στη γραμμή, το είχε μέσα από αυτή. Εννοείται πως έπρεπε να δοθεί επανάληψη, ο Πένια να φύγει από την εστία και ο Φούντας σε κενό τέρμα να ευστοχήσει.

Ο Γιάγκουσιτς; Εκεί να δείτε παρατυπίες. Το σουτ που κάνει για το 2-0, απαγορεύεται. Ξεπέρασε τις τρεις τελικές στο ίδιο παιχνίδι, σκόραρε με το τέταρτο σουτ. Εκτός κανονισμών αυτό που έκανε. Όπως και τα φάλτσα που δίνει στην μπάλα. Πρέπει να παρέμβουν οι πύλες του ανεξήγητου, οι Ghostbusters, η Ιερά εξέταση του ποδοσφαίρου, αυτά τα πράγματα είναι του διαβόλου, από ένα παιδί 21 ετών. Ντροπή κι αίσχος.

Έξτρα: Στη φάση που ο Παπαπέτρου κάνει δώρο την δεύτερη κίτρινη, άρα την αποβολή στον Νους, η συμπαθέσταση σύζυγός του στην οποία πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη που την ανακατεύουμε στα... ποδόσφαιρα, σταμάτησε να εργάζεται για τον ΣΚΑΪ. Στο επόμενο λεπτό επέστρεψε στο κανάλι του Φαλήρου για να ευνοήσει ο Παπαπέτρου τον Παναθηναϊκό. Δελφινάριο 2026, pure edition.

Στη τρέλα, απαντάς με τρέλα. Στα αστεία, απαντάς με αστεία. Στα ανέκδοτα με ανέκδοτα. Δεν αξίζει να ασχοληθείς σοβαρά. Μέχρι στιγμής βλέπουν τον Παναθηναϊκό και τρελαίνονται. Όχι όλοι. Δεν είναι όλοι το ίδιο, υπάρχουν και νορμάλ άνθρωποι που μπορείς να συζητήσεις και να συννενοηθείς. Που αναγνωρίζουν πως το Τριφύλλι μέχρι τώρα είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Υπάρχουν κι εκείνοι, όμως, που μέγαλωσαν με το 100-0 υπέρ τους, με το 100-0 εις βάρους σου και οτιδήποτε διαφορετικό είναι αδικία στο μυαλό τους.

To αφήγημα είναι κωμικό. Η αλήθεια του ποδοσφαίρου ΜΙΑ. Προχωράμε...

Υ.Γ. Αντίστοιχο σκηνικό με τον Ταμπόρδα υπάρχει και στο Ολυμπιακός-Ηρακλής με τον Ρέτσο...