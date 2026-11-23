Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr όσα συνέβησαν στο Καραϊσκάκη και τα... διαιτητικά μηνύματα που περιμένουν απάντηση από τον Στεφάν Λανουά.

Το 6-2 απέναντι στον Ηρακλή ήταν ένα αποτέλεσμα που έφερε χαμόγελα και για την κυριαρχική εμφάνιση του Λίον Μπέιλι, αλλά η πραγματική αξία της αναμέτρησης βρίσκεται σε όσα παρουσίασε ο Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο. Οι Πειραιώτες έδειξαν ότι όταν αποφασίσουν να παίξουν, τότε διαθέτουν την ποιότητα και την επιθετική δυναμική για να διαλύσουν μια αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο χρειάστηκε να περάσουν από ένα προβληματικό πρώτο ημίχρονο μέχρι να βρουν τον ρυθμό τους. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιόδους ήταν εντυπωσιακή και δεν εξηγείται μόνο από την ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών.

Κατοχή χωρίς ουσιαστικό έλεγχο

Στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν κατάφερνε να επιβάλει πραγματικά τον ρυθμό του. Η κυκλοφορία ήταν αρκετές φορές αργή, οι μεταβιβάσεις δεν είχαν την απαιτούμενη ταχύτητα και η ομάδα δυσκολευόταν να δημιουργήσει συνθήκες υπεραριθμίας γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες οι ποδοσφαιριστές περίμεναν την μπάλα στα πόδια, χωρίς να προσφέρουν αρκετές κινήσεις στον χώρο. Έλειπαν οι συνδυασμοί που θα μπορούσαν να αποδιοργανώσουν την αμυντική λειτουργία του Ηρακλή και να δημιουργήσουν ρήγματα ανάμεσα στις γραμμές του.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, εμφανίστηκε όταν ο Ολυμπιακός έχανε την κατοχή. Η αντίδρασή του ήταν 100%... αναποτελεσματική, με αποτέλεσμα να αφήνει χώρους για τις μεταβάσεις του αντιπάλου. Ο Ηρακλής δεν χρειαζόταν πολλές προϋποθέσεις για να γίνει επικίνδυνος. Αρκούσε να κερδίσει την μπάλα και να βρει έναν ποδοσφαιριστή ικανό να κινηθεί γρήγορα προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Ζούλεβιτς αξιοποίησε αυτές τις συνθήκες, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες στην αμυντική συμπεριφορά των γηπεδούχων και πέτυχε δύο γκολ που ανέδειξαν την έλλειψη συγκέντρωσης και συνοχής. Στις δύο και μοναδικές τελικές του Ηρακλή στην εστία!

Αυτό είναι ένα σημείο που ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να αγνοήσει. Η επιθετική υπεροχή δεν αρκεί όταν δεν συνοδεύεται από σωστή αμυντική ισορροπία. Όταν μια ομάδα επιτίθεται με πολλούς ποδοσφαιριστές, οφείλει να έχει προετοιμάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει στην απώλεια της μπάλας. Ο Ολυμπιακός δεν το έκανε με συνέπεια στο πρώτο ημίχρονο και επέτρεψε στον Ηρακλή να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από μια αξιοπρεπή παρουσία.

Η ποιότητα κράτησε τον Ολυμπιακό όρθιο

Η ισοφάριση του Σιπιόνι με το εξαιρετικό μακρινό σουτ και το εντυπωσιακό τελείωμα του Ζότα στις καθυστερήσεις κράτησαν τον Ολυμπιακό όρθιο. Δεν ήταν, όμως, μόνο δύο όμορφα γκολ. Ήταν υπενθύμιση ότι η ομάδα διαθέτει ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμη και όταν η συλλογική λειτουργία δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο.

Ιδιαίτερα το 2-2 είχε ψυχολογική σημασία. Ο Ολυμπιακός απέφυγε να πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ, διατήρησε την επαφή με το παιχνίδι και είχε μπροστά του 45 λεπτά για να διορθώσει όσα δεν λειτουργούσαν. Το ζητούμενο ήταν πλέον να μετατρέψει την κατοχή σε πραγματική πίεση προς την αντίπαλη άμυνα.

Άλλη ένταση, άλλος Ολυμπιακός, ένας καταιγιστικός Ολυμπιακός!

Στην επανάληψη εμφανίστηκε ένας πολύ διαφορετικός Ολυμπιακός, ένας κόκκινος... τυφώνας! Η ομάδα ανέβασε τις εντάσεις της, πίεσε πιο αποφασιστικά, κυκλοφόρησε την μπάλα με μεγαλύτερη ταχύτητα και κυρίως άρχισε να παίζει με περισσότερη επιθετικότητα. Οι αποστάσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών βελτιώθηκαν, οι συνεργασίες έγιναν πιο άμεσες και η μπάλα έφτανε γρηγορότερα στους παίκτες που μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Η πίεση μετά την απώλεια της κατοχής ήταν πιο αποτελεσματική, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να δυσκολεύεται να βγει από το δικό του μισό.

Η είσοδος του Μπρούνο έδωσε επιπλέον ενέργεια στην αριστερή πλευρά, ενώ συνολικά ο Ολυμπιακός άρχισε να γεμίζει με περισσότερους παίκτες την αντίπαλη περιοχή. Το σημαντικό ήταν ότι δεν περίμενε πλέον να βρει τη λύση αποκλειστικά μέσα από ατομικές ενέργειες. Κυκλοφορούσε γρηγορότερα, αναζητούσε την κάθετη πάσα και αξιοποιούσε τους χώρους που άρχισαν να δημιουργούνται.

Ο Μπέιλι έκανε τη διαφορά

Σε αυτή τη μεταμόρφωση ο Μπέιλι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Τζαμαϊκανός πρόσφερε ακριβώς εκείνο το στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ενός αγώνα: την έκρηξη στο πρώτο μέτρο, την ταχύτητα στην εκτέλεση και την ικανότητα να δημιουργεί προσωπικές φάσεις. Δεν περίμενε απλώς να τροφοδοτηθεί κοντά στη γραμμή. Ζητούσε την μπάλα, επιχειρούσε να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του κατά μέτωπο και αναζητούσε με αποφασιστικότητα τον δρόμο προς την περιοχή.

Το γκολ του ήταν χαρακτηριστικό της ποιότητάς του, ενώ η συνεργασία του με τον Μάριους για το 4-2 ανέδειξε και τη δημιουργική του πλευρά. Ο Μπέιλι δεν είναι μόνο ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να απειλήσει με την ταχύτητά του. Έχει την ικανότητα να τραβήξει πάνω του δύο αντιπάλους, να δημιουργήσει ελεύθερο χώρο για συμπαίκτη του και να αλλάξει την κατεύθυνση μιας επίθεσης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Με δύο γκολ και μία ασίστ, η παρουσία του ήταν καταλυτική.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός απέκτησε αυτοπεποίθηση, βρήκε ακόμη περισσότερους χώρους και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή του. Ο Μάριους βρήκε δίχτυα, ο Γκονζάλες πρόσθεσε το όνομά του στους σκόρερ και η ομάδα έκλεισε το παιχνίδι με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η επιθετική πολυφωνία ήταν ένα ακόμη θετικό στοιχείο για τον Αλγκουαθίλ.

Ο Αλγκουαθίλ έχει, λοιπόν, αρκετούς λόγους να κρατήσει τα θετικά από αυτή την αναμέτρηση: την αντίδραση της ομάδας, την αποτελεσματικότητα στην επανάληψη, την παραγωγή φάσεων και την εμφάνιση του Μπέιλι. Δεν πρέπει, όμως, να προσπεράσει τα αμυντικά κενά του πρώτου μέρους. Η εξάρα είναι εντυπωσιακή, αλλά η πραγματική πρόοδος θα φανεί όταν ο Ολυμπιακός καταφέρει να συνδυάσει την επιθετική του ορμή με σταθερότητα, σωστές αποστάσεις και αποτελεσματική αντίδραση στις μεταβάσεις του αντιπάλου. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση για τους «ερυθρόλευκους».

Κάποιοι... σφυρίζουν μάλλον αδιάφορα!

Η απόφασή των διαιτητών του ΟΑΚΑ να μην ασχοληθούν με το χτύπημα εκτός φάσης του Ταμπόρδα στον Σιέλη προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Ο Τάσος Παπαπέτρου (κατά την άποψή μας είναι εκ των κορυφαίων διαιτητών που διαθέτουμε ως χώρα) και ο VARίστας Κωνσταντίνος Πουλικίδης δεν έκριναν ότι έπρεπε να παρέμβουν σε ένα περιστατικό που έγινε μακριά από την μπάλα. Κι άντε, ο Παπαπέτρου μπορεί να μην το είδε. Ο Πουλικίδης τί ακριβώς έκανε στο VAR; Για να έβγαζε την όποια ευθύνη από πάνω του, θα μπορούσε να φωνάξει τον Παπαπέτρου για ανασκόπηση. Όμως, τί λέει η οδηγία της UEFA για το VAR; Να καλείται ο διαιτητής μόνο όταν υπάρχει εξόφθαλμο λάθος. Άρα, δεν υπήρχε εξόφθαλμο λάθος, σύμφωνα με τον Πουλικίδη. Κανένα σχόλιο... Είμαστε περίεργοι να δούμε αν θα τον ορίσει η ΚΕΔ στα ματς της 12ης αγωνιστικής.

Μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε προηγηθεί η περίπτωση του Αντίνο στο Καυτανζόγλειο (σ.σ. ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και ο Αργεντινός να γυρίσει το συντομότερο δυνατόν στα γήπεδα). Κι ο Ευαγγέλου που ήταν διαιτητής στο Ηρακλής - Παναθηναϊκός δεν ορίστηκε για τα ματς της 11ης αγωνιστικής.

Δύο περιστατικά λοιπόν, σε μικρό χρονικό διάστημα. Ας κάνουμε, όμως, μια απλή υπόθεση: Αν στη θέση του Ταμπόρδα βρισκόταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, τί θα είχε συμβεί; Αν ο Παπαπέτρου και ο Πουλικίδης είχαν αφήσει αντίστοιχο περιστατικό υπέρ των «ερυθρόλευκων», πόσες ώρες θα συζητούσαμε για παράγκες, αλλοίωση και εύνοια;

Η απάντηση είναι μάλλον γνωστή. Θα είχε σηκωθεί ποδοσφαιρικός σεισμός, με τηλεοπτικά παράθυρα, αναλύσεις επί αναλύσεων και απαιτήσεις για εξηγήσεις. Θα είχαν επιστρατευτεί οι γνωστές θεωρίες και θα είχε ανοίξει ξανά η συζήτηση για το ποιος ευνοείται και ποιος αδικείται. Τώρα απλώς κάποιοι... σφυρίζουν. Αδιάφορα μάλλον!

Όπως και να 'χει, συμβαίνουν πράγματα που θα πρέπει να προβληματίσουν την ΚΕΔ. Άλλωστε, ο ίδιος ο Λανουά στο πρόσφατο σεμινάριο προς τους διαιτητές τούς είχε πει ότι «δεν βλέπω πρόοδο». Τί έχει να πει ο Γάλλος για όσα έγιναν στο ΟΑΚΑ; Εκτός κι αν συμφωνεί ότι δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Ταμπόρδα. Τότε πάμε... πάσο.