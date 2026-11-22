Ο Γιάννης Σερέτης κάνει τη σύνοψη της αγωνιστικής, εστιάζοντας στους διαδοχικούς σοβαρούς τραυματισμούς, στην εντεινόμενη κουβέντα για τη διαιτησία και στα ντέρμπι που έρχονται...

Δυστυχώς, είναι η σεζόν των τραυματισμών. Των σοβαρών τραυματισμών. Από τον Ινγκασον, τον Παντελίδη, τον Ελ Καμπί και τον Ουναϊ, μέχρι το χθεσινό του Αριάγκα, το σημερινό του Σαντίνο Αντίνο και τους πρόσφατους του Πουέρτα και του Τσικίνιο. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν είναι θέμα «ατυχίας» όπως συνηθίζουμε να λέμε και να γράφουμε. Δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε προπονητές, δεν είμαστε γυμναστές, δεν είμαστε επιστήμονες του ποδοσφαίρου. Και ασφαλώς, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Διαφορετικές θέσεις, ηλικία, καταπόνηση. Ομως ο κοινός παρονομαστής είναι το νοκ άουτ. Για λίγους ή περισσότερους μήνες.

Οι ομάδες, πλέον, καλούνται να έχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ πιο «διευρυμένη» ποιότητα. Δεν αρκούν 14-15 βασικοί. Πρέπει να υπάρχουν εν δυνάμει 18 βασικοί. Να μικραίνουν τις αποστάσεις μεταξύ εκείνων που παίζουν ακατάπαυστα και των «αναπληρωματικών». Οχι μόνο λόγω της επιβάρυνσης σε ατομικό επίπεδο, αλλά και λόγω των υψηλότερων εντάσεων στα παιχνίδια και ασφαλώς λόγω του αυξημένου αριθμού αγώνων. Ομως την κυρίαρχη διαφορά κάνουν οι εντάσεις. Η κόπωση σε κάθε ματς είναι πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία, για να μην πάμε μακριά.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι δεδομένο πλέον, θα κληθούν να κάνουν μεταγραφές «βασικών» τον Ιανουάριο. Ούτως ή άλλως θα έκαναν προσθήκες, αλλά τώρα πια οι ανάγκες μεγαλώνουν. Τώρα που αρχίζει και το... σκληρό ροκ και εκτός γηπέδων, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά και την ανεπίσημη απάντηση του Τριφυλλιού, αλλά και συνολικά την κουβέντα για τη διαιτησία.

Η διαιτησία, λοιπόν, δεν έπαιξε ρόλο σήμερα στο αποτέλεσμα του ΟΑΚΑ αν και ο Νους θα μπορούσε να έχει αποβληθεί και ο VAR θα έπρεπε να στείλει τον Παπαπέτρου στην οθόνη για onfield review στη φάση Ταμπόρδα – Σιέλη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε για τέσσερις λόγους. Επειδή έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ του (Γιάγκουσιτς, Λιβάι), επειδή κατέθεσε μεγαλύτερο πάθος και «θέλω» για τη νίκη, επειδή ο Πένια απέκρουσε στο 45' +1' το σωστό πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του ΟΦΗ και έχασε ο Ταξιάρχης Φούντας και διότι είχε μεγάλη στήριξη από το κοινό του, το οποίο μετά το μούδιασμα λόγω του τραυματισμού του Αντίνο, μπήκε δυνατά στην εξίσωση του αγώνα και «έσπρωξε» πολύ την ομάδα του. Πλέον έχει μεγάλη ευκαιρία να «ανοίξει» τη διαφορά αν πάρει νίκες επί Ατρομήτου και Αρη, καθώς στα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - ΑΕΚ απλώς δεν είναι δυνατόν να νικήσουν όλοι.

Ο ΟΦΗ του Κόντη έχει πάρει τρόπαια από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχει νικήσει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, αλλά με τον Παναθηναϊκός... 3/3 ήττες και σχετικά εύκολα κιόλας. Σήμερα δεν είχε τον Κόντρο, αλλά ήταν φρέσκος, χωρίς ευρωπαϊκή καταπόνηση. Είχε δυο καλές στιγμές εκτός από το πέναλτι και υπέκυψε στην ποιότητα του αντιπάλου του, ο οποίος μετά από προβληματικό πρώτο μέρος, κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο εκπληκτικός Ντε Φράι έκανε μεγάλο ματς, ο Γιάγκουσιτς άφησε ελπίδες, ο Λιβάι πέτυχε το πρώτο του γκολ, ο Κάνγκουα στάθηκε στο ύψος του, Λίλο και Μπουχαλάκης είχαν εξαιρετική απόδοση από τους Κρητικούς, οι οποίοι δεν είχαν σε καθόλου καλή μέρα τον νευρικό Νους που έπαιξε στο όριο της αποβολής, αλλά και τον Αϊτόρ.

Ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, έδειξε σήμερα το μέταλλό του. Τα βρήκε σκούρα και θα τα βρίσκει σκούρα λόγω των απωλειών του. Ομως ο χαρακτήρας του παραμένει χαρακτήρας πρωταθλητή. Παρά τα προβλήματά του. Πάρα πολύ βαριά και σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια του με τον Αρη και την ΑΕΚ.

Η Ενωση, όπως στο δικό μου μυαλό ήταν αναμενόμενο, νίκησε σχετικά εύκολα την Καλαμάτα κι ας έμεινε στο 0-0 στο α' μέρος. Δεν είχε ευρωπαϊκά ματς, ήταν πολύ συγκεντρωμένη, εκμεταλλεύτηκε το σούπερ ταλέντο του Κοϊτά, δεν έδωσε παρά ελάχιστες καλές στιγμές στον αντίπαλό του. Θα έχει πιο δύσκολα ματς στη συνέχεια και έκανε μια καλή αρχή στην τελική ευθεία μέχρι τα Χριστούγεννα, με στόχο να μείνει μέσα στο “κόλπο”, δηλαδή σχετικά κοντά στην κορυφή.

Ιδιος είναι και ο στόχος του ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα είχε εξ' αρχής το ευκολότερο έργο, διότι η Κηφισιά πήγε στην Τούμπα χωρίς τέσσερις βασικούς, σημαντικούς παίκτες της. Ηρθε και η αποβολή του Φαν Αιμα στο 19' και... έδεσε το γλυκό. Ωραία η «τεσσάρα» για τον Δικέφαλο, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Αντιθέτως, μια νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή θα σημαίνει πολλά...