H διοίκηση του Ηρακλή τιμώρησε με πρόστιμο τον Ινίγκο Πίνια για το λάθος που έκανε από το οποίο προήλθε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού.

Ο Ηρακλής ήταν ανταγωνιστικός μόνο για ένα ημίχρονο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 54ο λεπτό, όταν ο Μπέιλι έκανε το 3-2 και κάπου εκεί ακολούθησε η... κατάρρευση και οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη με 6-2.

Η φάση του γκολ άρχισε από λάθος του Ινίγκο Πίνια, ο οποίος στην προσπάθεια του να κάνει build up έκανε κακή πάσα, με τον Σάλιακα να κλέβει την μπάλα και μέσω του Μάριους να φτάνει στον Μπέιλι, ο οποίος πλάσαρε τον Αθανασιάδη.

Σε αυτό το πλαίσιο επιβλήθηκε πρόστιμο στον Ισπανό κεντρικό αμυντικό, καθώς θεωρήθηκε από τη διοίκηση του κλαμπ πως αυτό το λάθος... καταδίκασε την ομάδα. Μάλιστα οι άνθρωποι του Γηραιού του καταλογίζουν πως είναι επαναλαμβανόμενο λάθος, καθώς παρόμοια φάση σημειώθηκε και μετά το 3-2, χωρίς να προκύψει γκολ.

Από τους διοικούντες τον Ηρακλή έχει επισημανθεί επανειλημμένα η ανάγκη αποφυγής τέτοιων λαθών εξαιτίας του build up, για το οποίο ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης έχει πει ότι δεν είναι... υποστηρικτής.

Από πλευράς κλαμπ έχει τονιστεί στους παίκτες πως οφείλουν να αντιλαμβάνονται την ευθύνη και την ιστορία που συνοδεύει τη φανέλα του Ηρακλή, να την τιμούν με την παρουσία τους και να θέτουν πάντοτε το συλλογικό συμφέρον πανω απο το προσωπικό όφελος.