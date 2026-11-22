Η συνέντευξη Τύπου του Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς Tutu Deals από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Όλα στραβά για την Κηφισιά Tutu Deals στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήγε στην Τούμπα χωρίς πέντε τιμωρημένους, έχασε στην τελευταία προπόνηση τον εκ των αρχηγών της, Ούγκο Σόουζα, βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, έμεινε με 10 παίκτες από το 19' κι εν τέλει ηττήθηκε με 4-0.

Ο Αργεντινός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς έκανε λόγο για τη χειρότερη εμφάνιση της σεζόν, ενώ αναφορικά με τις απουσίες ξεκαθάρισε πως η ομάδα του «βλέπει» όλα τα ματς σαν τελικό και πως είναι λογικό να υπάρχει «στόχευση» σε κάποιους αγώνες που το κλαμπ των Βορείων Προαστίων παίζει με αντιπάλους στα... μέτρα του.

Η συνέντευξη Τύπου του Σεμπάστιαν Λέτο

«Ήταν η χειρότερη εμφάνιση της χρονιάς με διαφορά. Δεν μπορείς να ξεκινάς όπως ξεκινήσαμε το παιχνίδι, δίνοντας την ευκαιρία σε αντιπάλους όπως ο ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει αν κάποιος παίκτης δεν παίζει, έχουμε έναν στόχο και σήμερα δεν τον υλοποιήσουμε. Θα δουλέψουμε τις αδυναμίες μας μέσα στην εβδομάδα, γιατί γνωρίζαμε τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ, αλλά δεν τα διαχειριστήκαμε σωστά και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά τα όσα έγιναν».

Για τον Ζίβκοβιτς και τις ποινές καρτών: «Δεν είναι μόνο ο Ζίβκοβιτς είναι πολλοί παίκτες. Δουλέψαμε στη δεξιά καλή πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά είχαμε πολλά ατομικά λάθη, πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό.

Παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό, αλλά όπως είναι λογικό υπάρχουν άλλα παιχνίδια που στοχεύουμε περισσότερο. Έπρεπε να πάρουμε την απόφαση, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε στην Καλαμάτα».