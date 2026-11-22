Ο Ολυμπιακός έκανε το απόλυτο αγωνιστικό «πάρτι» στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή για το τελικό 6-2 και ενώ στο πρώτο 45λεπτο είχε αρκετές δυσκολίες από έναν αξιόμαχο «Γηραιό». Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Τέλος καλό όλα καλά στον Ολυμπιακό που τα βρήκε αρκετά δύσκολα στο πρώτο 45λεπτο από τους Λόπες και Ζούλιεβιτς και έχοντας και την τετράδα της άμυνάς του σε κακή ημέρα αλλά κατέληξε με αυτό το απίθανο 6-2 στο γήπεδό του. Με κακές αντιδράσεις και τοποθετήσεις και με αρκετά κακώς κείμενα που κορυφώθηκαν στο 1-2 και στο πώς εκεί χάνει τον αντίπαλό του, ο Πιρόλα που αμυντικά είναι ένας πολύ σοβαρός και ικανός στόπερ. Δεν μπήκε καλά στο πρώτο ημίχρονο ο πειραϊκός σύλλογος σε αυτό το κομμάτι, ωστόσο έβγαλε αντίδραση με το απίθανο 1-1 του Σιπιόνι αλλά και τη γκολάρα του Ζότα Σίλβα.

Ειδικά το 2-2 του ικανότατου Πορτογάλου είχε πολύ μεγάλη σημασία γιατί αλλιώς είναι να πηγαίνεις στο ημίχρονο ευρισκόμενος πίσω στο σκορ και αλλιώς με μία ισοπαλία στο γήπεδό σου. Πρακτικά ο Ολυμπιακός πήρε αυτό το 2-2 του πρώτου μέρους χάρις στην ποιότητά του απέναντι στις καλές οργανωμένες επιθέσεις του Ηρακλή.

Ο Μπέιλι σκόραρε, έφτιαξε γκολ και γενικά «έλαμψε» αγωνιστικά

Στο 2ο 45λεπτο τη διαφορά την έχει κάνει ο Μπέιλι. Σκόρερ στο 3-2 με πολύ καλή ατομική ενέργεια, δημιουργός στο 4-2 και πάλι σκόρερ στο 5-2 μετά από... περιπέτειες καθώς το πέναλτι του Ζότα σε πρώτο χρόνο αποκρούστηκε αλλά σε 2ο χρόνο υπήρξε η απόφαση της επανάληψης για να χτυπήσει εν τέλει την εσχάτη των ποινών ο Μπέιλι. Θα είναι προφανώς σημαντικό για τον Ολυμπιακό να μην έχει κάτι σοβαρό ο Μπέιλι που χτύπησε μετά την εκτέλεση του πέναλτί του.

Κατά τα άλλα μερικές παρατηρήσεις: