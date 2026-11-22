Ολυμπιακός: Τα κακώς κείμενα της άμυνας και το άστρο των Ζότα και Μπέιλι!
Τέλος καλό όλα καλά στον Ολυμπιακό που τα βρήκε αρκετά δύσκολα στο πρώτο 45λεπτο από τους Λόπες και Ζούλιεβιτς και έχοντας και την τετράδα της άμυνάς του σε κακή ημέρα αλλά κατέληξε με αυτό το απίθανο 6-2 στο γήπεδό του. Με κακές αντιδράσεις και τοποθετήσεις και με αρκετά κακώς κείμενα που κορυφώθηκαν στο 1-2 και στο πώς εκεί χάνει τον αντίπαλό του, ο Πιρόλα που αμυντικά είναι ένας πολύ σοβαρός και ικανός στόπερ. Δεν μπήκε καλά στο πρώτο ημίχρονο ο πειραϊκός σύλλογος σε αυτό το κομμάτι, ωστόσο έβγαλε αντίδραση με το απίθανο 1-1 του Σιπιόνι αλλά και τη γκολάρα του Ζότα Σίλβα.
Ειδικά το 2-2 του ικανότατου Πορτογάλου είχε πολύ μεγάλη σημασία γιατί αλλιώς είναι να πηγαίνεις στο ημίχρονο ευρισκόμενος πίσω στο σκορ και αλλιώς με μία ισοπαλία στο γήπεδό σου. Πρακτικά ο Ολυμπιακός πήρε αυτό το 2-2 του πρώτου μέρους χάρις στην ποιότητά του απέναντι στις καλές οργανωμένες επιθέσεις του Ηρακλή.
Ο Μπέιλι σκόραρε, έφτιαξε γκολ και γενικά «έλαμψε» αγωνιστικά
Στο 2ο 45λεπτο τη διαφορά την έχει κάνει ο Μπέιλι. Σκόρερ στο 3-2 με πολύ καλή ατομική ενέργεια, δημιουργός στο 4-2 και πάλι σκόρερ στο 5-2 μετά από... περιπέτειες καθώς το πέναλτι του Ζότα σε πρώτο χρόνο αποκρούστηκε αλλά σε 2ο χρόνο υπήρξε η απόφαση της επανάληψης για να χτυπήσει εν τέλει την εσχάτη των ποινών ο Μπέιλι. Θα είναι προφανώς σημαντικό για τον Ολυμπιακό να μην έχει κάτι σοβαρό ο Μπέιλι που χτύπησε μετά την εκτέλεση του πέναλτί του.
Κατά τα άλλα μερικές παρατηρήσεις:
- Στο 0-1 του Ηρακλή ο Λόπες έχει φύγει σχεδόν μόνος του από τον άξονα και οι Πιρόλα και Τικνιζάν αδυνατούν να σταματήσουν τον Σλοβάκο φορ. Όλα αυτά μετά από μία λάθος πάσα προς το κέντρο.
- Στο 1-2 του Ηρακλή ΟΚΕΙ χάνει τη μπάλα ο Ζότα αλλά πιο πάνω από το κέντρο και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον Λόπες αλλά και τον Ζούλιεβιτς που περνάει και τον Πιρόλα για το γκολ.
- Ναι δεν έκανε το καλύτερό του ματς αλλά η γκολάρα του αυτή του δίνει αυτοπεποίθηση. Ο λόγος για τον Σιπιόνι τον οποίο δεδομένα θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός στη συνέχεια.
- Ο Ζότα είναι παίκτης με χαρακτήρα, ψυχή και μέταλλο. Σούπερ «μαχητής», πεισματάρης και παίκτης που τα δίνει όλα για τη νίκη με τα καλά του και τα στραβά του. Κακά τα ψέμματα έβαλε σούπερ γκολ.
- Η ποιότητα του Μπέιλι ξεκάθαρα «ξεκλειδώνει» το ματς. Ο Τζαμαϊκανός έδειξε την κλάση του και σε αυτό το παιχνίδι. Κάκιστη η διαχείριση του ρέφερι Τσιμεντερίδη. Εάν ήταν ένα παιχνίδι χωρίς VAR (υποθετικά μιλώντας) θα είχε κάνει ακόμα πιο πολλά λάθη.
- Εξαιρετικός ο κόσμος και πάλι. Δεν σταμάτησε να τραγουδά και να στηρίζει την ομάδα ακόμα και τις στιγμές που ήταν πίσω στο σκορ.
- Χωρίς τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο Σιπιόνι με τη Μίλαν θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα καταρτιστεί το κέντρο με τη Μίλαν.
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Ο Δημήτρης Τομαράς είναι γέννημα - θρέμμα Μαρουσιώτης όμως τον... διεκδικούν και άλλες πόλεις. Δημοσιογραφεί εδώ και 20 και πλέον χρόνια και στην οικογένεια του Gazzetta βρίσκεται από την πρώτη ημέρα. Από αυτήν εδώ τη φιλόξενη γωνιά θα συζητάμε κυρίως για Ολυμπιακό αλλά θα καταπιανόμαστε και με αρκετά ακόμα θέματα.