Ο συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρι μίλησε για τη φάση της αποβολής.

Ο Βάλτερ Ματσάρι αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο 49'.

Ο Τσιμεντερίδης του έδειξε την κόκκινη κάρτα, διότι έκρινε ότι δεν έδωσε τη μπάλα στον Σάλιακα για να συνεχιστεί ο αγώνας. Ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή ήταν έξαλλος με την αποβολή, ενώ ο συνεργάτης του Φράνκο Μπρουνέτι δήλωσε στο Magenta TV: «Ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ χωρίς τον Ματσάρι. Θα ήθελα να πω για την αποβολή του προπονητή μας.

Του γλίστρησε από τα χέρια η μπάλα, την ώρα που πήγε να τη δώσει στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής τον απέβαλε χωρίς κανέναν λόγο, δεν συμφωνώ με αυτή την απόφαση».