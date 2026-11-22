Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα γκολ των Μπέιλι και Γκονζάλες για το 6-2
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Στο 80' και στο 83' οι Μπέιλι και Γκονζάλες ανέβασαν κι άλλο τον δείκτη του σκορ για τον Ολυμπιακό φτάνοντας στο 6-2 κόντρα στον Ηρακλή.
Ο Μπέιλι με δεύτερο προσωπικό τέρμα με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 5-2 για τον Ολυμπιακό στο 80' απέναντι στον Ηρακλή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε δοθή επανάληψη με τον Αθανασιάδη στο πρώτο χτύπημα να αποκρούει την εκτέλεση του Ζότα.
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Στο 83' ήταν η σειρά του Γκονζάλες να χριστεί σκόρερ με τον Μεξικανό φορ να γράφει το 6-2 με κεφαλιά.
@Photo credits: INTIME
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