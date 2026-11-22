Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Τσιμεντερίδης μετά από on field review άλλαξε την απόφασή του.

Με το σκορ στο 2-2, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός πήρε πέναλτι για τράβηγμα του Βούρου στον Πιρόλα.

Ωστόσο, ο Τσιμεντερίδης κλήθηικε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση, αλλάζοντας την απόφασή του και παίρνοντας πίσω το πέναλτι για φάουλ του Ρέτσου που προηγείται στη φάση.