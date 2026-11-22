Ολυμπιακός - Ηρακλής: Πέναλτι για τους ερυθρόλευκους, το πήρε πίσω ο Τσιμεντερίδης μέσω VAR
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Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Τσιμεντερίδης μετά από on field review άλλαξε την απόφασή του.
Με το σκορ στο 2-2, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός πήρε πέναλτι για τράβηγμα του Βούρου στον Πιρόλα.
Ωστόσο, ο Τσιμεντερίδης κλήθηικε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση, αλλάζοντας την απόφασή του και παίρνοντας πίσω το πέναλτι για φάουλ του Ρέτσου που προηγείται στη φάση.
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