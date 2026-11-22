Οι δηλώσεις του Γιώργου Πετράκη μετά το νικηφόρο ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού.

Ο Γιώργος Πετράκης συνδύασε το ντεμπούτο του στον Παναιτωλικό με την παρθενική του νίκη σε επίπεδο Super League. O 38χρονος Κρητικός τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το ματς μίλησε για το ματς με τον Βόλο ELABET, έκανε αναφορά στην παρουσία του πατέρα του στο Αγρίνιο, ενώ ξεκαθάρισε πως ο κόσμος πρέπει να έχει απαιτήσεις, καθώς ο Τίτορμος είναι μεγάλη ομάδα.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Πετράκη στη Magenta TV

Για την επιστροφή του στον πάγκο σε επίπεδο Super League απέναντι στην ομάδα του Βόλου ELABET, όπου είχε γνωρίσει την τελευταία του, βαριά ήττα στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet:

«Η ζωή τα φέρνει έτσι τα πράγματα. Είναι απρόβλεπτο το ποδόσφαιρο. Δύσκολο βράδυ εκείνο. Μεγάλη νίκη για εμάς. Κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο αντίπαλος είχε μεγάλο κίνητρο κι εκείνος. Όπως και εμείς, έπειτα από αρνητικό σερί. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών. Προσπάθησαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Απειληθήκαμε. Στην επίθεση κάναμε καλά πράγματα. Όταν επιστρέψουν και όλα τα παιδιά (σ.σ. τραυματίες) θα έχουμε μία ομάδα με ψυχολογία που θα αποδώσει πράγματα που θα χαίρεται ο κόσμος».

Για το γεγονός ότι ανέλαβε την ομάδα από την οποία πέρασε ο πατέρας του, αφήνοντας αποτύπωμα, ανέφερε:

«Δεν είναι μυστικό ότι ο Παναιτωλικός είναι από τα καλύτερα σωματεία στην Ελλάδα. Και στην λειτουργία και στην διοίκηση. Με τον τρόπο που ασκούνται τα καθήκοντα και τους ανθρώπους. Ο πατέρας μου εδώ πέρασε υπέροχα. Αγάπησε και αγαπήθηκε. Μου είπε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που όποιος θέλει να δουλέψει μπορεί να το πετύχει».

Η συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Πετράκη

«Αρχικά να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ο Παναιτωλικός είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα και από τις καλύτερα οργανωμένες στην Ελλάδα. Η ευθύνη, η περηφάνεια και η χαρά είναι μεγάλη. Να ευχαριστήσω την διοίκηση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Το ματς ήταν δύσκολο. Είχε ευκαιρίες και από τις δύο μεριές. Έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Κρατήσαμε το μηδέν, παρότι δεχθήκαμε σημαντικές ευκαιρίες, με βάση και την ποιότητα του αντιπάλου στην επιθετική της γραμμή. Παρότι δουλέψαμε μόλις μία εβδομάδα κάναμε πράγματα. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες. Το πρώτο που πρέπει να χτίσουμε είναι η νοοτροπία. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και τον κόσμο μαζί μας. Κανένα παιδί δεν υστέρησε σε θέληση, αυταπάρνηση και συγκέντρωση. Ευχαριστώ τον κόσμο για το χειροκρότημα και το καλωσόρισμα. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για την πρώτη του νίκη σε επίπεδο Super League και το τι θέλει να αλλάξει στην ομάδα:

«Η νοοτροπία που είπα είναι σημαντική. Και η ψυχολογία. Είναι σπουδαία κομμάτια. Ένας ποδοσφαιριστής που αισθάνεται καλά και ασφαλής σε ένα περιβάλλον είναι ευκολότερο να αποδώσει. Τους είπα ότι υπάρχει ποιότητα και το γκρουπ είναι σε καλή ηλικία. Μπορούμε να χτίσουμε πράγματα. Κάνοντας ανάλυση της ομάδας, θέλουμε να αποκτήσει καλύτερη ισορροπία. Να γίνει πιο σοβαρή, στιβαρή, στο πώς δέχεται και στο πώς εκδηλώνει επιθέσεις για να μην κινδυνεύει αμυντικά. Να μην παίρνει μεγάλα ρίσκα, ώστε να γινόμαστε επικίνδυνοι κι όχι τόσο αφελείς. Πιο γενικά θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι στα κουτιά. Σε άμυνα και επίθεση. Σε low block στην άμυνα λειτουργήσαμε καλά. Επιθετικά μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι».

Για τη σπουδαιότητα της νίκης και για το αν θα δώσει ώθηση για τη συνέχεια:

«Παρακολουθούσα την ομάδα. Έχω βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο. Οι συγκυρίες δεν ευνόησαν τον Παναιτωλικό. Όπως με τον ΟΦΗ. Σήμερα μας ευνόησαν, να είμαστε ειλικρινείς. Θέλουμε οι παίκτες να απελευθερωθούν, να βγάλουν όλες τις αρετές τους. Θέλαμε να κερδίσουμε. Η ήττα θα έφερνε εσωστρέφεια. Έχουμε ευκαιρία να πάρουμε την ανάσα που θέλαμε. Ο κόσμος του Παναιτωλικού ξέρω τι σημαίνει. Είναι απαιτητικός και καλά κάνει, είναι μεγάλη ομάδα ο Παναιτωλικός. Η ομάδα κάνει και θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Τους θέλουμε δίπλα μας. Αν η στάση μας είναι καλή, ακόμα και ένα κακό αποτέλεσμα να έρθει

Για το γεγονός ότι αναλαμβάνει τον Παναιτωλικό, μετά τον πατέρα του και αν υπάρχει πίεση να πετύχει περισσότερα από αυτόν στην ομάδα:

«Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι είμαι τυχερός που τον έχω πατέρα. Είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Είμαι χαρούμενος που έρχομαι σε ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε. Χαίρομαι για τη συγκυρία, από εκεί και πέρα χωρίς μεγάλα λόγια, τα κίνητρά μας είναι μεγάλα. Εγώ και το staff μου είμαστε νέοι. Έχουμε υψηλά κίνητρα, μας δίνονται οι συνθήκες να κοιτάζουμε ψηλά. Να είμαστε ρεαλιστές. Να χτίσουμε σιγά-σιγά. Τα όνειρα υπάρχουν. Με συνέπεια, ταπεινότητα και δουλειά να κερδίζουμε πράγματα και να ζήσουμε καλές στιγμές».