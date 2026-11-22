ΠΑΟΚ - Κηφισιά Tutu Deals: Ο μικρός Γιαννάκης υποδέχτηκε την αποστολή των φιλοξενούμενων
Υπέροχη υποδοχή είχε αποστολή της Κηφισιά Tutu Deals στην Τούμπα, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, καθώς έξω από το γήπεδο περίμενε τους φιλοξενούμενους ο νεαρός φίλος των Θεσσαλονικιών, Γιάννης Παπαστεφανάκης.
Ο Σεμπάστιαν Λέτο και οι ποδοσφαιριστές του χαιρέτησαν τον μικρό Γιαννάκη και το κλαμπ των Βορείων Προαστίων με ανάρτηση του τόνισε πως «αγκαλιάζει» τη δύναμη του.
Η ανάρτηση της Κηφισιάς Tutu Deals
«Ο μικρός Γιαννάκης μάς δείχνει πως τα μεγαλύτερα εμπόδια ξεπερνιούνται με ψυχή! Η Κηφισιά αγκαλιάζει τη δύναμή του!».
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