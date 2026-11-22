Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης υποδέχτηκε την αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals στην Τούμπα, με τον Σεμπάστιαν Λέτο και τους παίκτες του να χαιρετούν τον μικρό φίλο του ΠΑΟΚ.

Υπέροχη υποδοχή είχε αποστολή της Κηφισιά Tutu Deals στην Τούμπα, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, καθώς έξω από το γήπεδο περίμενε τους φιλοξενούμενους ο νεαρός φίλος των Θεσσαλονικιών, Γιάννης Παπαστεφανάκης.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο και οι ποδοσφαιριστές του χαιρέτησαν τον μικρό Γιαννάκη και το κλαμπ των Βορείων Προαστίων με ανάρτηση του τόνισε πως «αγκαλιάζει» τη δύναμη του.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς Tutu Deals

«Ο μικρός Γιαννάκης μάς δείχνει πως τα μεγαλύτερα εμπόδια ξεπερνιούνται με ψυχή! Η Κηφισιά αγκαλιάζει τη δύναμή του!».