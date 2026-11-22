Ολυμπιακός - Ηρακλής: Το εντυπωσιακό γκολ του Ζότα Σίλβα για το 2-2
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Στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει ξανά τον Ηρακλή με ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Ζότα Σίλβα.
Ο Ζούλεβιτς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έβαλε για δεύτερη φορά τον Ηρακλή μπροστά στο σκορ στο Φάληρο, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε ξανά απάντηση.
Ο Ζότα Σίλβα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με ένα φοβερό γυριστό στον αέρα σκόραρε ένα εντυπωσιακό γκολ ισοφαρίζοντας σε 2-2 για τον Ολυμπιακό.
@Photo credits: INTIME
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