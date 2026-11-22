Στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει ξανά τον Ηρακλή με ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Ζότα Σίλβα.

Ο Ζούλεβιτς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έβαλε για δεύτερη φορά τον Ηρακλή μπροστά στο σκορ στο Φάληρο, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε ξανά απάντηση.

Ο Ζότα Σίλβα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με ένα φοβερό γυριστό στον αέρα σκόραρε ένα εντυπωσιακό γκολ ισοφαρίζοντας σε 2-2 για τον Ολυμπιακό.