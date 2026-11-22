Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Βόλου ELABET με 1-0.

Ο Παναιτωλικός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί 7 διαδοχικών ηττών, καθώς επικράτησε του Βόλου ELABET στο Αγρίνιο, με 1-0, στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη.

Στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι είχαν δυο δοκάρια με τον Ρεγκίς. Στο 5ο λεπτό ο Γκονζάλες έπαιξε κάθετα, ο Ισπανός επιθετικός πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Κουτσερένκο. Στο 30' ο Κρέσπι έστειλε ξανά την μπάλα στο δοκάρι, ύστερα από σέντρα του Μεντίλ.

Στο 62' οι Θεσσαλοί έχασαν μεγάλη ευκαιρία.Τεράστιο λάθος του Θυμιάνη, ο Καμπελά έκλεψε την μπάλα, βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, έδωσε την μπάλα στον Λάμπρου προ κενής εστίας και ο Έλληνας εξτρέμ σούταρε άστοχα!

Μια αλλαγή του Γιώργου Πετράκη, ο Αντριάνο Μπρέγκου, ήταν αυτός που έκρινε το ματς. Στο 88ο λεπτό ο διεθνής με την Ελπίδων χαφ δοκίμασε το πόδι του από μακριά, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Τα highlights του Παναιτωλικός - Βόλος ELABET