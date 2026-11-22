Παναιτωλικός - Βόλος ELABET: Τα highlights του ματς
Ο Παναιτωλικός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί 7 διαδοχικών ηττών, καθώς επικράτησε του Βόλου ELABET στο Αγρίνιο, με 1-0, στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη.
Στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι είχαν δυο δοκάρια με τον Ρεγκίς. Στο 5ο λεπτό ο Γκονζάλες έπαιξε κάθετα, ο Ισπανός επιθετικός πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Κουτσερένκο. Στο 30' ο Κρέσπι έστειλε ξανά την μπάλα στο δοκάρι, ύστερα από σέντρα του Μεντίλ.
Στο 62' οι Θεσσαλοί έχασαν μεγάλη ευκαιρία.Τεράστιο λάθος του Θυμιάνη, ο Καμπελά έκλεψε την μπάλα, βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, έδωσε την μπάλα στον Λάμπρου προ κενής εστίας και ο Έλληνας εξτρέμ σούταρε άστοχα!
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Μια αλλαγή του Γιώργου Πετράκη, ο Αντριάνο Μπρέγκου, ήταν αυτός που έκρινε το ματς. Στο 88ο λεπτό ο διεθνής με την Ελπίδων χαφ δοκίμασε το πόδι του από μακριά, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Τα highlights του Παναιτωλικός - Βόλος ELABET
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