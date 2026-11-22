Ο Γιάγκουσιτς με υπέροχο γκολ σφράγισε τη νίκη του Παναθηναϊκού εναντίον του ΟΦΗ.

Μαγεία Αντριάνο Γιάγκουσιτς στο ΟΑΚΑ και 2-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στο ΟΑΚΑ.

Ο ταλαντούχος Κροάτης μεσοεπιθετικός, ο οποίος αντικατέστησε τον άτυχο Αντίνο, στο 85' απέφυγε εκπληκτικά τον Αθανασίου και με φοβερό αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Λίλο, σφραγίζοντας τη νίκη του τριφυλλιού.

Το γκολ του Γιάγκουσιτς