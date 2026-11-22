Αστέρας Τρίπολης: Χωρίς Κουρμπέλη και Μπαρτόλο κόντρα στον Άρη
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Άρη στην Τρίπολη, στον οποίο ο Γκονσάλο Φέιο θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στον κιτρινομπλέ πάγκο. Όπως αναμενόταν, ο Πορτογάλος τχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Δημήτρη Κουρμπέλη και Χουλιάν Μπαρτόλο.
Ο αρχηγός των Αρκάδων επέστρεψε από την Εθνική με ενοχλήσεις στον δικέφαλο, ενώ ο Αργεντινός είναι ανέτοιμος, λόγω προβλήματος στον έσω πλάγιο. Ο Μπαρτόλο σταδιακά ανεβάζει ρυθμούς και μένει να φανεί πότε θα είναι ετοιμοπόλεμος.
Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής έμεινε ο Νίκος Καλτσάς, ενώ για πρώτη φορά ο Φέιο υπολογίζει στον Φρανζ Μπρόρσον, ο οποίος ήταν τιμωρημένος κόντρα στην Καλαμάτα. Αξιοσημείωτο πως στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Ζόγκου, ο οποίος το Σάββατο αγωνίστηκε στο ματς της Β' ομάδας ενάντια στην ΑΕΛ Novibet.
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H αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Έντερ, Μακέντα, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Γκέζος, Ριέρα, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες
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