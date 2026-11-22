Ο Αλέσιο Λίσι διατηρεί το 4-4-2 απέναντι στην Κηφισιά, δίνοντας φανέλα βασικού στον Ανέστη Μύθου, ενώ ο Σιμόν Μπάνζα μένει στον πάγκο.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του υποδεχόμενος την Κηφισιά στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λίσι να επιμένει στον σχηματισμό 4-4-2, προχωρώντας σε αλλαγές προσώπων και ρόλων στη μεσαία γραμμή και την επίθεση.

Η σημαντικότερη επιλογή του Ιταλού προπονητή αφορά την παρουσία του Ανέστη Μύθου στο αρχικό σχήμα, δίπλα στον Σερίφ Εντιαγέ. Ο νεαρός επιθετικός παίρνει θέση στην κορυφή της επίθεσης αντί του Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο, καθώς επέστρεψε πολύ αργά στη Θεσσαλονίκη από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και είχε περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας με τους συμπαίκτες του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάταξη στη μεσαία γραμμή, με τον Χρήστο Ζαφείρη να τοποθετείται στην αριστερή πλευρά και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να αναλαμβάνει τη δεξιά. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς, με τον τελευταίο να παίρνει θέση δίπλα στον Ισπανό μέσο.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Αντώνης Τσιφτσής, με τους Κένι και Γιαννούλη στα δύο άκρα της άμυνας και τους Χατζηδιάκο και Ντιέγκο Κόστα να συνθέτουν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (4-4-2): Τσιφτσής – Κένι, Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κόστα, Γιαννούλης – Ζίβκοβιτς, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης – Εντιαγέ, Μύθου.