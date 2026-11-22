Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Ο Πένια απέκρουσε το πέναλτι του Φούντα (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Πένια νίκησε τον Φούντα στην εκτέλεση και κράτησε το 0-0.
Ο Ινιάκι Πένια κράτησε εντυπωσιακά το μηδέν για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΟΦΗ (Live στο Gazzetta).
Στο 45' σε σέντρα ο Αϊτόρ ο Φαν Ντρόνγκελεν άπλωσε το δεξί του χέρι και ο Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Φούντας ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι, αλλά ο Ισπανός γκολκίπερ του τριφυλλιού έπεσε στη δεξιά του γωνία κι απέκρουσε εκπληκτικά.
Δείτε το πέναλτι
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.