Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Πένια νίκησε τον Φούντα στην εκτέλεση και κράτησε το 0-0.

Ο Ινιάκι Πένια κράτησε εντυπωσιακά το μηδέν για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΟΦΗ (Live στο Gazzetta).

Στο 45' σε σέντρα ο Αϊτόρ ο Φαν Ντρόνγκελεν άπλωσε το δεξί του χέρι και ο Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Φούντας ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι, αλλά ο Ισπανός γκολκίπερ του τριφυλλιού έπεσε στη δεξιά του γωνία κι απέκρουσε εκπληκτικά.

Δείτε το πέναλτι