Το show που ετοίμασαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού πριν την έναρξη του αγώνα με τον ΟΦΗ για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια ζωής της Θύρας 13.

Λίγο μετά την είσοδο του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο κι ενώ η έναρξη του αγώνα καθυστερούσε λόγω προβλήματος στη διασύνδεση του VAR, οι οργανωμένοι φίλοι των «πράσινων» βρήκαν την ευκαιρία να πάρουν πάνω τους όλα τα... φώτα στο pyro show που έκαναν.

Εκείνοι θέλησαν με αυτόν τρόπο να γιορτάσουν τα 60 χρόνια ζωής της Θύρας 13 δημιουργώντας μία τρομερή ατμόσφαιρα με τα πράσινα και λευκά καπνογόνα που άναψαν, αλλά και τα συνθήματα που τραγουδούσαν.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta και πάρτε μία γεύση από την υπέροχη ατμόσφαιρα που επικράτησε στο ΟΑΚΑ λίγο πριν τη σέντρα του ματς.