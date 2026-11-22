Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Ο Αντίνο τραυματίστηκε και έκλαιγε από τον πόνο!
Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, ο Αντίνο σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Σιέλη τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και έβαλε τα κλάματα από τον πόνο!
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού σφάδαζε με συμπαίκτες και αντιπάλους να τρέχουν από πάνω του για να δουν την κατάστασή του.
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Ο Αντίνο αποχώρησε με φορείο, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να φωνάζει το όνομά του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τσιριβέγια και Πελίστρι έφυγαν από τον πάγκο και συνόδευσαν μέχρι τα αποδυτήρια τον συμπαίκτη τους ενώ παιζόταν το ματς.
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