Παναθηναϊκός-ΟΦΗ: Ο λόγος που καθυστέρησε η έναρξη του αγώνα
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17:30 (SKAI, Live απ' το Gazzetta), όμως αυτό δεν συνέβη, αφού υπήρξε καθυστέρηση με την έναρξή του.
Παρ' ότι οι δύο ομάδες βγήκαν κανονικά στην ώρα τους στο γήπεδο, ο διαιτητής Παπαπέτρου δεν έδινε το «οκ» να ξεκινήσει το παιχνίδι και ζήτησε από τους παίκτες να περιμένουν.
Εκείνοι πήραν μπάλες και άρχισαν να αλλάζουν πάσες για να μείνουν ζεστοί ενώ παράλληλα η Θύρα 13 έκανε το δικό της pyro show για τα 60α της γενέθλια.
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Ο λόγος που δεν ξεκινούσε το παιχνίδι δεν είχε να κάνει με κάτι που αφορούσε τον αγωνιστικό χώρο, αλλά με το VAR, αφού υπήρχε πρόβλημα στη διασύνδεση.
Έπειτα από οκτώ λεπτά αυτό αποκαταστάθηκε κι έτσι δόθηκε το «οκ» για να ξεκινήσει το ματς.
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