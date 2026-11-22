Υπέροχη κίνηση από τον Παναθηναϊκό: Παρουσίασε την ενδεκάδα του με 11 αδέσποτα σκυλάκια
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δείχνει την ευαισθησία του στο κομμάτι των ζώων και ειδικά εκείνων της συντροφιάς. Οι «πράσινοι», μετά το χθεσινό βίντεο με τα σκυλάκια, που έκαναν... «ντου» στους παίκτες πριν την προπόνηση, προχώρησε σε ακόμη μία πρωτοποριακή δράση.
Παρουσίασε την ενδεκάδα του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ βάζοντας πάνω από τα ονόματα των 11 παικτών του τις φάτσες 11 αδέσποτων σκυλιών προκειμένου να τα βοηθήσει να βρουν σπίτι.
Στην ανάρτηση αυτή υπήρχε κι άλλη φωτογραφία με τα πραγματικά ονόματα των σκύλων, καθώς κι ένα link, ώστε όποιος θελήσει να τους δώσει ένα σπίτι να πάρει περισσότερες πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας «findyoursnoopy.gr».
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Να σημειώσουμε πως σύνδεσμος για τη σχετική σελίδα υπάρχει σε μόνιμη βάση και στο νέο υπερσύγχρονο app της ΠΑΕ.
Δείτε τη φωτογραφία της ενδεκάδας
The best signing you could ever make 🐶💚 Find out more at https://t.co/u5e2UcIziI Adopt, don't shop 🐾 #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/UwsZnJU7VJ— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.