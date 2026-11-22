Ο Παναθηναϊκός συνεχίσει την... εκστρατεία του υπέρ των αδέσποτων σκυλιών, αφού χρησιμοποίησε τις φάτσες από 11 απ' αυτά για την παρουσίαση της ενδεκάδας θέλοντας έτσι να βοηθήσει να τους βρει σπίτι.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δείχνει την ευαισθησία του στο κομμάτι των ζώων και ειδικά εκείνων της συντροφιάς. Οι «πράσινοι», μετά το χθεσινό βίντεο με τα σκυλάκια, που έκαναν... «ντου» στους παίκτες πριν την προπόνηση, προχώρησε σε ακόμη μία πρωτοποριακή δράση.

Παρουσίασε την ενδεκάδα του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ βάζοντας πάνω από τα ονόματα των 11 παικτών του τις φάτσες 11 αδέσποτων σκυλιών προκειμένου να τα βοηθήσει να βρουν σπίτι.

Στην ανάρτηση αυτή υπήρχε κι άλλη φωτογραφία με τα πραγματικά ονόματα των σκύλων, καθώς κι ένα link, ώστε όποιος θελήσει να τους δώσει ένα σπίτι να πάρει περισσότερες πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας «findyoursnoopy.gr».

Να σημειώσουμε πως σύνδεσμος για τη σχετική σελίδα υπάρχει σε μόνιμη βάση και στο νέο υπερσύγχρονο app της ΠΑΕ.

Δείτε τη φωτογραφία της ενδεκάδας