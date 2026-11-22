Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα και Λούζα βασικούς κόντρα στον ΟΦΗ
Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με τον ΟΦΗ (17:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις.
Ο Δανός τεχνικός ξεκίνησε με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα άκρα αυτής οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.
Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο των Λούζα και Κάνγκουα επικράτησε από κάποιο εναλλακτικό που περιείχε τον Καμαρά. Όσον αφορά τους δύο που θα βρίσκονται στα «φτερά», δεξιά πήρε θέση ο Ταμπόρδα και αριστερά ο Αντίνο.
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Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε οι Λιβάι και Ντέσερς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σαλάχ-Εντίν, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Τσάπρας, Καμαρά, Πελίστρι, Ραστόντερ.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Λούζα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι, Ντέσερς.
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